Прославившаяся на теме холокоста блогер соврала о еврейском происхождении

Немецкий историк Мари Софи Хингст, получившая звание «блогер года» за рассказ о погибшей во время холокоста бабушке, выдумала свое еврейское происхождение. Об этом сообщает журнал Der Spiegel.

По данным издания, блогер не только придумала своих еврейских предков, но и отправила список из 22 несуществующих жертв холокоста в мемориал «Яд Вашем» в Иерусалиме. Обман обнаружили сотрудники архива немецкого города Штральзунд. Они выяснили, что дед Хингст был протестантским священником, а его жена работала зубным врачом и также исповедовала протестантизм.

Мари Софи Хингст начала вести свой блог под названием Read on my dear, read on в 2013 году во время стажировки в Дублине. В нем историк часто рассказывала о своей еврейской бабушке и других родственниках, большинство из которых, погибли в годы холокоста. В 2017 году девушку наградили званием «блогер года». Сейчас сайт с публикациями Хингст недоступен.

Сама блогер призналась в фальсификациях, но заявила, что, выдумывая истории о еврейских родственниках, стремилась не к материальным выгодам, а лишь «пыталась спастись от охватившей ее в Дублине депрессии».

Ранее 30 мая уполномоченный правительства Германии по борьбе с антисемитизмом Феликс Кляйн попросил всех граждан страны надеть кипы в знак солидарности с евреями в день антиизраильских протестов.

