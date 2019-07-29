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Разоблаченная журналистами «блогерша года» найдена мертвой в своей постели

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Мари Софи Хингст

Немецкий историк и блогер Мари Софи Хингст (Marie Sophie Hingst), выдумавшая свое еврейское происхождение, была найдена мертвой у себя дома в Дублине. Об этом пишет Irish Times.

Женщину обнаружили мертвой в ее кровати 17 июля. Полиция не нашла следов насильственной смерти Хингст. Мать блогерши — Корнелия Хингст — подозревает, что ее дочь совершила самоубийство, однако результаты вскрытия еще не известны.

За семь недель до смерти женщины с ней беседовал журналист Irish Times Дерек Скалли (Derek Scally). Хингст произвела на него впечатление эмоционально нестабильного человека, которому была необходима профессиональная психологическая помощь.

Во время разговора с журналистом блогерша пожаловалась на то, что из-за разоблачившей ее статьи в немецком журнале Der Spiegel она лишилась покоя и почувствовала себя загнанной в угол. «С меня как будто бы кожу сняли заживо», — призналась она.

Мать блогерши подтвердила, что ее дочь страдала от психического заболевания. Она пыталась бороться с ним при помощи терапии и достигла наибольших успехов в этом, пока жила в Ирландии. «У нее много реальностей, а у меня есть доступ только к одной», — сказала Корнелия Хингст, комментируя информацию о том, что дочь считает ее не родной матерью, а мачехой.

Der Spiegel опубликовал материал о Хингст 1 июня 2019 года. В нем утверждалось, что блогерша придумала своих еврейских предков и отправила список из 22 несуществующих жертв холокоста в мемориал «Яд Вашем» в Иерусалиме. Сама историк призналась в фальсификациях, но заявила, что таким образом «пыталась спастись от охватившей ее в Дублине депрессии».

Хингст начала вести свой блог под названием Read on my dear, read on в 2013 году во время стажировки в Дублине. В нем историк часто рассказывала о своей еврейской бабушке и других родственниках, большинство из которых погибли в годы холокоста. В 2017 году девушку наградили званием «блогер года». В настоящий момент сайт с публикациями Хингст недоступен.

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Предыстория: Прославившаяся на теме холокоста блогер соврала о еврейском происхождении
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