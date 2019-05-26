В правительстве Германии посоветовали евреям снять ермолки

Евреям, проживающим в Германии, не стоит всюду носить ермолку — традиционный мужской головной убор. Такое заявление сделал Феликс Кляйн, уполномоченный федерального правительства по борьбе с антисемитизмом, его цитирует газета Die Welt.

«Не могу посоветовать евреям все время и всюду в Германии носить на голове кипу. Мне жаль, что приходится это говорить», — сказал Кляйн. Он посетовал на то, что немецкое общество «распоясалось и огрубело» — в этом, по его мнению, причина роста антисемитизма.

По информации Кляйна, в основном преступления на почве ненависти к евреям совершают правые экстремисты. Определенная часть антисемитов — мусульмане, однако чаще всего это не беженцы, а выходцы из исламских стран, давно живущие в ФРГ. Они, по словам чиновника, смотрят арабские телеканалы, которые создают у них негативный образ Израиля и евреев.

Материалы по теме «Евреи вынуждены страдать» Они пережили Холокост, но их все еще ненавидят

24 апреля глава еврейского совета Германии Йозеф Шустер рекомендовал евреям воздержаться от ношения ермолок в крупных городах, таких как Мюнхен и Берлин.

Так глава еврейского совета прокомментировал нападение на двух израильтян в кипах в центре Берлина, произошедшее ранее в апреле. Тогда двое юношей выкрикивали антисемитские лозунги на арабском, а затем один из них напал на евреев с ремнем. После этого атаковавшие скрылись.

После произошедшего канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что с антисемитскими инцидентами необходимо бороться «с твердостью и решимостью». Немецкие политики назвали случившееся постыдным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!



