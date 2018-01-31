Во Франции мальчика-еврея избили за ношение кипы

Во Франции два подростка избили мальчика за то, что на нем была кипа — традиционный еврейский головной убор. О происшествии сообщает The Local в среду, 31 января.

Восьмилетний школьник шел на дополнительные занятия в округе Сарсель, к северу от Парижа. Двое парней повалили его на землю и побили. Прокурор считает, что они сделали это именно потому, что на ребенке была кипа.

Президент Франции Эммануэль Макрон отреагировал на произошедшее в своем аккаунте в Twitter. По его словам, каждый раз, когда кто-то подвергается нападкам из-за возраста, внешности или религии, это считается нападением на все государство. Он также призвал страну объединиться «против этих отвратительных атак».

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Сарсель находится в 17 километрах к северу от Парижа. Его называют маленьким Израилем из-за большой еврейской общины, проживающей там. После военного конфликта между Израилем и Палестиной в секторе Газа летом 2014 года в округе участились антисемитские атаки. Несколько магазинов, в том числе с кошерными продуктами, были сожжены. В 2015-м почти восемь тысяч французских евреев мигрировали в Израиль после того, как джихадисты устроили стрельбу в нескольких кошерных супермаркетах.

Проведенные в 2014-м исследования показали, что один из трех французов придерживается антисемитских взглядов, отмечает The Local.

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