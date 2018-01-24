Глава Еврейского конгресса нашел антисемитизм в правилах МГУ

Президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер заявил, что профессор Московского государственного университета (МГУ) имени Ломоносова, выставивший с экзамена студента в кипе, не мог не знать, что это ритуальный головной убор. Он раскритиковал преподавателя в интервью радиостанции «Говорит Москва» в среду, 24 января.

«А если он [профессор] не знает, то ему надо улицы заметать, а не быть профессором в МГУ. Поэтому это такое проявление антисемитизма. Это уголовно наказуемо в России», — подчеркнул глава конгресса.

Если же такое требование написано в правилах вуза, то их необходимо изменить, считает Каннер. «Если завтра МГУ захочет посетить патриарх или любой священник, он тоже должен будет снимать головной убор, или что? Как это будет выглядеть?» — сказал он.

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«Я думаю, что найдутся силы в университете поправить все, что нужно, как нашлись они оперативно дать студенту сдать экзамен», — продолжил Каннер и предположил, что преподаватели могли бы принимать экзамены в подобных случаях на улице.

23 января сообщалось, что заведующий кафедрой экономической и социальной географии МГУ Вячеслав Бабурин предложил студенту Льву Бороде выбрать: либо снять кипу, либо покинуть аудиторию, в которой проводился экзамен. Молодому человеку пришлось обращаться в секретариат, чтобы сдать другому преподавателю.

Декан географического факультета Сергей Добролюбов поддержал позицию Бабурина, сославшись на правила внутреннего распорядка вуза. Декан отметил, что во многих других учебных заведениях такие же правила, и добавил, что в прошлом году тот же профессор вынудил студенток-мусульманок снять платки, чтобы быть допущенными до экзамена.

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