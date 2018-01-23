В МГУ заступились за борющегося с кипами и хиджабами профессора

Декан географического факультета МГУ Сергей Добролюбов в интервью агентству «Москва» заступился за профессора Вячеслава Бабурина, отказавшегося принимать экзамен у студента-иудея в кипе.

«Он [Бабурин] указал мне на правила внутреннего распорядка, подписанные ректором Виктором Антоновичем Садовничим в 2008 году, где написано, что в помещениях университета запрещается находиться в верхней одежде и головных уборах», — рассказал Добролюбов.

Претензий у декана к заведующему кафедрой экономической и социальной географии нет. Добролюбов также изучил правила многих других вузов и убедился, что похожий пункт там есть. Он вспомнил, как в прошлом году Бабурин вынудил студенток-мусульманок перед экзаменом снять платки. «То же самое он сказал и этому студенту: "Снимите шапочку или выйдите из аудитории". Со ссылкой на устав МГУ», — сказал глава факультета.

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По данным источника агентства, указанный студент-иудей — сын президента Федерации еврейских общин России Александра Бороды. В организации инцидент пока не комментируют. «Я не считаю нужным переводить это в уголовную плоскость. Но это вопрос репутации университета», — заявил по поводу произошедшего президент Российского еврейского конгресса Юрий Каннер.

Ранее сообщалось, что профессор предложил студенту Льву Бороде либо снять кипу с головы, либо выйти из аудитории, где проходил экзамен по географии. Студент решил обратиться в секретариат, и экзамен у него принял другой преподаватель. Борода также подал жалобу в ректорат. До этого Бороде предлагали «покреститься», когда он пытался отпроситься от физкультуры из-за ежегодного иудейского праздника, предполагающего строгий пост и посещение синагоги.

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