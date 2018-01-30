Евреи предложили способ победить антисемитизм

Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ) должна стать значимой площадкой для борьбы с антисемитизмом. Об этом сообщил президент Европейского еврейского конгресса Вячеслав Кантор, принявший участие в первой Международной конференции об ответственности государств, институтов и отдельных людей за противодействие антисемитизму, проводимой в Риме. Об этом пишет ТАСС.

«Мы возлагаем большие надежды на ОБСЕ. Европейским евреям нужна ответственная и солидарная позиция ключевых европейских организаций в борьбе с антисемитизмом. Наступает трудная часть — переход от слов к действию», — заявил Кантор.

По мнению лидера европейских евреев, проводимая конференция крайне важна в деле борьбы с ксенофобией. «Именно в Риме в 1993 году была принята Декларация ОБСЕ об агрессивном национализме. 25 лет назад она провозгласила, что агрессивный национализм, расизм, шовинизм, ксенофобия и антисемитизм создают обстановку этнической, политической и социальной. С сожалением я должен сказать, что последние годы доказали, что Римская декларация верно указала на это», — заметил Вячеслав Кантор.

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Нынешняя конференция — первое крупное событие, организованное Италией в рамках председательства в ОБСЕ, которое перешло стране 1 января 2018 года. Она проходит сразу после Дня памяти жертв Холокоста, который отмечается 27 января, в день освобождения в 1945 году Советской армией концлагеря Освенцим.

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