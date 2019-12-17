Школьница из Москвы насмерть разбилась при попытке записать вирусное видео

Ученица одной из московских школ погибла, записывая экстремальный вирусный ролик для TikTok. Как сообщает «Московский комсомолец», семиклассница разбилась насмерть.

12-летняя девочка сидела на подоконнике со смартфоном. Как вспоминают родственники, она часто записывала видео для социальной сети, несмотря на то, что родители были против этого.

Ее тело нашла проходящая мимо жительница дома, она же вызвала скорую помощь. По слова очевидицы, девочка не подавала никаких признаков жизни. Прибывшие на место происшествия медики констатировали смерть ребенка.

Девочка была средним ребенком в семье. Она жила с матерью, отчимом и двумя сестрами. Родственники отзываются о ней как о веселом и жизнерадостном ребенке.

В сентябре пакистанский блогер Даниал Хан (Daniyal Khan) погиб в автокатастрофе в Исламабаде. Во время езды по автомагистрали на высокой скорости молодой человек вел прямую трансляцию в TikTok, когда врезался в фуру.

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