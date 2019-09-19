Блогер погиб в автокатастрофе в прямом эфире

Блогер Даниал Хан (Daniyal Khan) и его друзья погибли в автокатастрофе во время прямой трансляции. Как сообщает geo.tv, дорожно-транспортное происшествие произошло в столице Пакистана — Исламабаде.

Звезда TikTok ехал в автомобиле по скоростной автомагистрали. С ним в машине были трое его друзей. Они на высокой скорости врезались в фуру, из-за чего автомобиль перевернулся. Водитель и трое пассажиров получили несовместимые с жизнью травмы. Момент аварии попал в трансляцию Хана.

По данным полиции, водитель машины превысил допустимую скорость. Три парня, находившихся в автомобиле, погибли на месте, четвертый скончался в Пакистанском институте медицинских наук (PIMS) — врачи не смогли спасти его. Со слов медиков, погибшим было от 20 до 22 лет.

Хан был популярным видеоблогером на платформе TikTok, у него было почти 200 тысяч подписчиков. В родном городе его считали звездой.

Ранее известный YouTube-блогер Рубен Карбонелл (Ruben Carbonell) погиб после неудачной попытки прыгнуть с парашютом. Его парашют не раскрылся, мужчина погиб на месте.

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