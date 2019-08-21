Блогера-пикапера выловили из Москвы-реки

В Москве спасатели выловили из реки блогера-пикапера Владислава Раду, сообщает kp.ru. По словам парня, он упал в воду в попытке вытащить сумку.

Инцидент произошел вечером 20 августа в центре столицы у Москвы-реки. Прохожие заметили в воде Раду, который барахтался и звал на помощь. Прибывшие на место спасатели достали пострадавшего.

Блогер прыгнул в воду по необходимости: он хотел достать упавшую туда сумку. Источник издания в правоохранительных органах пояснил, что в попытке спасти ценную вещь, молодой человек едва не утонул сам. Однако, по его словам, от медицинской помощи парень отказался.

Раду снимает ролики с советами по знакомству с девушками, записи с занятий кроссфитом, а также пранки и влоги. Видео он публикует на своих двух каналах на YouTube.

Ранее сообщалось, что в Испании погиб YouTube-блогер Рубен Карбонелл. Он попытался прыгнуть с парашютом с трубы цементного завода. Канал блогера был посвящен опасным трюкам.

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