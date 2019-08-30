Популярный интернет-тролль умер в возрасте 20 лет

Видеоблогер Диллон Хендерсон (Dillon Henderson), известный как Dillon the Hacker, умер в июле. Как сообщает The Daily Dot, он считался главным хейтером самого популярного в мире блогера — PewDiePie (Феликса Чельберга).

Как сообщила пользовательница Twitter с ником MC selma, она узнала о смерти Хендерсона от его семьи.

Материалы по теме «Они думают, что я весь день сижу на заднице и ору» Дерзкие шутки лишили самого популярного в мире блогера денег. Его это не остановило

Позднее информацию подтвердил Чельберг. «Dillon the Hacker был таким талантливым комиком. Он успешно потроллил всех моих фанатов в свое время. Очень грустно узнать о его смерти», — написал блогер. PewDiePie также выразил соболезнования семье и близким Хендерсона.

20-летний Хендерсон проживал в американском штате Аризона, а на его YouTube-канал подписаны 136 тысяч человек. Чаще всего он снимал влоги, в которых критиковал известных видеоблогеров. Среди его «жертв» не только PewDiePie, но также Smosh, Markiplier и Jacksepticeye. С самого начала карьеры блогера в 2014 году Dillon the Hacker начал снимать ролики против Чельберга.

В интервью The Daily Dot от 2014 года Хендерсон рассказал, что его цель — вернуть реальную жизнь на YouTube. По его мнению, многие блогеры лишь играют роли на камеру и снимают срежиссированные видео, в которых нет ничего от них самих.

Ранее сообщалось, что YouTube-блогер Рубен Карбонелл (Ruben Carbonell) погиб после попытки прыгнуть с парашютом с трубы цементного завода в испанском городе Аликанте. Его канал был посвящен опасным трюкам.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!