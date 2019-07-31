Проводивший эксперименты со взрывчаткой YouTube-блогер погиб

Звезда YouTube под псевдонимом The King of Random скончался в возрасте 38 лет, сообщает TMZ. Он был известен тем, что показывал на видео различные научные эксперименты, в том числе со взрывчаткой.

Блогер Грант Томпсон (Grant Thompson) скончался во время полета на параплане 29 июля на территории парка Санд Холлоу в американском штате Юта. Его тело обнаружили спасатели на следующий день.

В настоящее время устанавливается точная причина смерти мужчины. Брат погибшего Марк (Mark) рассказал, что блогер заинтересовался парапланеризмом около пяти месяцев назад. По его словам, звезда YouTube также увлекался прыжками с парашютом, полетами и другими спортивными развлечениями в воздухе.

YouTube официально прокомментировал смерть Томпсона. Компания в посте в Twitter выразила соболезнования родным и поклонникам The King of Random. Они подчеркнули, что блогер был одаренным и бесконечно любопытным автором видео и страстно любил эту деятельность. На YouTube-канале интернет-звезды появилось видео в память о нем.

Помимо видео с экспериментами со взрывчаткой, Томпсон выпускал ролики, в которых рассказывал о необычном применении стандартных предметов. В настоящее время над созданием новых видео на The King of Random работает целая команда.

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