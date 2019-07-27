Популярный блогер погиб в коллекторе в Петербурге

В канализационном коллекторе на набережной Карловки в Санкт-Петербурге погиб автор YouTube-канала Road to film («Дорога к фильму»), сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Тела блогера и сопровождавшего его диггера обнаружили в коллекторе. Проводится проверка. Факт происшествия подтвердили в полиции, передает ТАСС.

Как пишет Telegram-канал Mash на Мойке, ночью 27 июля блогер, у которого были с собой две камеры, и диггер спустились в коллектор глубиной около пяти метров. В 4:00 они перестали выходить на связь, после чего друг блогера вызвал спасателей. По данным канала, в экстренных службах полагают, что автор канала упал с высоты, а диггер задохнулся.

На канал Road to film подписаны 578,5 тысячи пользователей YouTube, опубликованные им видео просмотрели в общей сложности 72,8 миллиона раз. Автор блога по имени Павел указал в описании, что мечтает когда-нибудь снять художественный фильм.

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