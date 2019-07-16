Поклонник Instagram-блогерши убил ее и опубликовал фото преступления

В штате Нью-Йорк убили 17-летнюю Instagram-блогершу Бьянку Дэвинс (Bianca Devins). Как сообщает New York Post, в преступлении подозревается 21-летний местный житель Брэндон Кларк (Brandon Clark), общавшийся с девушкой онлайн.

По данным полиции, мужчина напал на девушку с ножом на дороге и перерезал ей горло, после чего опубликовал фотографии убитой в Instagram и в чат поклонников блогерши в приложении Discord. Подозреваемый, увидев прибывших на место сотрудников правоохранительных органов, попытался совершить самоубийство, но его успели обезоружить и задержать.

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Мужчину госпитализировали и позднее предъявили обвинение в убийстве. В полиции уточнили, что убийство произошло утром 14 июля, им поступило несколько звонков о нападении, в том числе и от Кларка. Он также публиковал собственные фото в момент преступления в Snapchat и другие соцсети. Instagram позднее объявил, что удалил аккаунт подозреваемого.

В полиции считают, что Дэвинс и Кларк были знакомы лично и что преступление произошло после ссоры. По данным The New York Times, имеется информация о том, что Кларк общался с Дэвинс только онлайн, а 14 июля он выследил девушку, когда она ехала на концерт в город Нью-Йорк, и убил ее. В полиции уточнили, что пока у них нет данных, чтобы подтвердить эту версию.

Ранее в Нью-Йорке погиб блогер Десмонд Амофа (Desmond Amofah), известный как Etika. Полиция сообщила, что обнаружила в Ист-Ривер его тело. Etika был найден мертвым спустя несколько дней после того, как ушел из дома и перестал выходить на связь. Перед уходом он намекал на то, что может совершить самоубийство.

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