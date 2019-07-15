Звезда YouTube предрекла свою смерть за три года до гибели

YouTube-блогерша Эмили Хартридж (Emily Hartridge), погибшая в Лондоне в результате ДТП с участием электроскутера, за три года до трагических событий разыграла свои похороны в телешоу. Как сообщает Daily Mail, в программе на телеканале Channel 4 приняли участие и ее родственники.

Во время вымышленных похорон, прошедших в 2016 году, родные Хартридж рассказывали о том, какая она особенная и как они ее ценят. В передаче блогершу описали как молодую одинокую женщину без карьеры, с регулярно уходящим в минус балансом кредитной карты.

«Если кто-то спросит, как оценить Эмили одним словом, то я бы всегда сказала "добрая". И именно поэтому я ее так люблю. Действительно нет такой, как моя сестра, она и вправду единственная, и именно такой я и хочу ее видеть», — говорила младшая сестра блогерши Джессика на фейковой церемонии.

Тогда Хартридж призналась, что не совсем счастлива по поводу того, как развивается ее жизнь. «Я не ненавижу себя, но не то чтобы я просыпаюсь и думаю: "Я люблю себя"», — рассказывала она.

Посмотрев свои собственные срежисированные похороны, на которых была даже ее фотография со свечами вокруг, Хартридж почувствовала себя лучше, так как поняла, что ее окружают хорошие люди.

В марте Хартридж рассказала, что многолетние разочарования от знакомств в сети привели к тому, что она заморозила свои яйцеклетки. Так она хотела взять под контроль свое будущее материнство.

Информация о том, что она скончалась утром 12 июля, появилась в Instagram-аккаунте 35-летней интернет-знаменитости. По данным полиции, женщина находилась за рулем электроскутера на дороге с круговым движением, где и произошло столкновение. В Великобритании по закону запрещено перемещаться на электроскутерах по автомобильным дорогам, однако многие люди регулярно нарушают эти правила.

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