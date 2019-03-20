Интернет и СМИ
 
Последние новости
Тюремщиков заставят быть вежливыми
Украине указали на невозможность новой газовой войны
Врачи три года принимали рак пациентки за послеродовую депрессию
Выступившим против российских властей хоккеистам НХЛ ответили
Иранца приговорили к чтению и переписыванию книг
Авария с участием вора-«единорога» помогла раскрыть его преступление
Пострадавшему в Сирии российскому военному отказались платить компенсацию
Российскую порнозвезду экстренно госпитализировали
Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева
Новости партнеров

Восемь лет провалов в Tinder толкнули девушку на заморозку яйцеклеток

Перейти в «Мою Ленту»

Блогер Эмили Хартридж (Emily Hartridge) рассказала, что многолетние разочарования от знакомств в сети привели к тому, что она заморозила свои яйцеклетки. Как сообщает таблоид The Sun, так женщина хотела взять под контроль свое будущее материнство.

34-летняя женщина призналась, что обратилась к онлайн-знакомствам после того, как закончились ее последние серьезные отношения. Она пыталась наладить личную жизнь с 2011 года, однако лишь «потратила восемь лет на то, чтобы быть обманутой безнадежными мужчинами».

Блогер уточнила, что в первые годы не волновалась из-за уходящего времени. Однако позднее она решила, что ей следует заморозить свои яйцеклетки, — на тот случай, если она не встретит подходящего парня: «Я не могла игнорировать мысль о том, что этого может не произойти», — призналась Хартридж.

Девушка рассказала о своем решении матери, и та предложила оплатить дорогостоящую процедуру. В клинике Хартридж узнала, что у нее крайне низкая фертильность, — ее шансы на естественную беременность были очень малы.

Лечение и сохранение яйцеклеток обошлись семье Хартридж в 15 тысяч фунтов (почти 1,3 миллиона рублей). За две недели до первой процедуры блогер познакомилась с 27-летним парнем по имени Джейк. Он поддержал ее и даже сопровождал в клинику.

Несмотря на то, что у девушки появился бойфренд, она не жалеет о сделанном выборе. Хартридж надеется, что хранящиеся в заморозке яйцеклетки спасут ее в том случае, если она расстанется с парнем или если она не сможет забеременеть из-за проблем с фертильностью.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Tinder made me freeze my eggs after 8 years of being lied to and let down by hopeless men on dating apps
Мужчина предложил посмотреть реалити на свидании и прослыл идеальным мужем
Блогер устроила трансляцию «самого унизительного в мире свидания»
Другие материалы рубрики
Интернет и СМИ00:0319 марта

«Я раздавил жизнь человека»

Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
02:12Сегодня

Российскую порнозвезду экстренно госпитализировали

19:3319 марта

Собчак пожаловалась на долги по зарплате

20:3519 марта

Следователь рассказала о тяжелых последствиях работы с детским порно

Интернет и СМИ00:01 9 февраля

«Смешно, если он окажется живым»

Владелец биржи унес с собой в могилу миллионы долларов. Никто не может их получить
15:3319 марта

Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства

10:1619 марта

Раскрыты источник и цена интимных снимков самого богатого человека в мире

18:0019 марта

Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен

Интернет и СМИ00:01 1 января

Сыграем в черный ящик

Россия отказалась от традиционного телевидения. Смогут ли россияне это пережить?
12:0819 марта

Неудачная шутка в сети ввергла музыканта в годовую депрессию

18:3418 марта

Шнуров назвал расценки за пост в Instagram

19:4118 марта

Продюсер «Последнего героя» ответил на слухи о «закономерности» в смерти Началовой

Россия
«Каждый третий россиянин — псих»
Как и отчего в России сходят с ума
«Без России кровавое месиво было бы похлеще Донбасса»
Как Крым вошел в состав России. Рассказывают главные участники «Крымской весны»
«На политические темы с сыном мы не разговариваем»
Как жил Крым до России и стал ли он жить лучше за последние пять лет
«Нас обещают убить за разврат детей»
Феминистка поставила детский спектакль. Ее обвиняют в экстремизме и допрашивают в полиции
В словах главы Якутии нашли призыв к ненависти мигрантов
Пострадавшему в Сирии российскому военному отказались платить компенсацию
Адвокат фигуранта дела «Сети» назвал доказательства следствия ущербными
Все материалы
Мир
Расчет кремлевских старцев
 
Трамп допустил вступление еще одной страны в НАТО
«Папуасы начали истреблять друг друга»
 
Шойгу съездил в Сирию с посланием от Путина
Германии разрешили высылать мигрантов в страны с плохими условиями
Террористы напали на автобус с детсадовцами в Сирии и убили ребенка
Россия вернула Украине ноту протеста из-за Путина
Все материалы
Бывший СССР
Михаил Булгаков«Гнусный язык»
На Украине все меньше говорят на русском. Зато Булгаков там стал украинским патриотом
«Мы ненавидим вас так же, как укропов»
Патриоты, беженцы и ненависть к России: репортаж из прифронтовых городов Украины
Президент Казахстана ушел в отставку
Нурсултан Назарбаев правил страной почти 30 лет
Украинские олигархи объединились против Порошенко
Раскрыто содержание разговора Путина и Назарбаева
Порошенко раскрыл схему возвращения Крыма Украине
На Украине под угрозой потери денег МВФ запутались в долгах
Все материалы
Экономика
Денежная петля
Почему билеты на самолеты будущего подешевеют, но полеты станут еще дороже
Бескомпромиссный Шиес
В экологическом конфликте между подрядчиком и активистами появились пострадавшие
На радуге зависли
Будущее экономики в руках ЛГБТ. Еще недавно их преследовали и унижали по всему миру
Украина начала готовиться к новой газовой войне с Россией
Россия пригрозила Белоруссии из-за ввоза «санкционки»
Данные о доходах россиян засекретят после пяти лет падения
В правительстве анонсировали масштабные сокращения чиновников
Все материалы
Силовые структуры
С особой нежностью
Шокер «Ласка» и дубинка «Сюрприз»: что помогает полицейским усмирять россиян
Вадим БелоусовДепутат Госдумы уличен в крупнейшей взятке в истории России
Его обвинили в получении трех миллиардов рублей. Но не арестовали
«Как можно пытать человека без уверенности в его вине?»
Российские полицейские подбрасывали наркотики. Теперь они жалуются на пытки в ФСБ
Тюремщиков заставят быть вежливыми
Российские следователи вмешались в разборку судьи и полицейских
Полковнику Захарченко стало плохо от вопросов прокурора
Кадр из фильма «В городе Сочи темные ночи»Золотые дельцы
Гениальные аферисты СССР: спецпроект «Ленты.ру»
Все материалы
Наука и техника
Немецкий подход
Спокойная жизнь и фронтовые будни на уникальных снимках солдата нацистской Германии
«Депортация этого народа превратилась в бойню»
Китайцы сто лет назад резали русских и американцев. Теперь об этом стараются не вспоминать
Падение без взлетов
 
Российский «Дарьял» будет вечным
Найден артефакт из затерянного храма неизвестного божества
Опровергнуто популярное представление о зарождении Вселенной
Слишком поздно
Земле грозит катастрофа из-за глобального потепления. Пострадают Россия, США и Канада
Все материалы
Спорт
Ледовое побоище
Загитова и Медведева встретятся лицом к лицу. Смогут ли они остановить 16-летнюю японку?
В сборной Украины заскучали по изгнанному после переезда в Россию защитнику
Описано празднование дня рождения Кокорина в СИЗО
Макгрегор назвал Нурмагомедова страшным соперником и заговорил о реванше
Подписан рекордный контракт в истории спорта
Макгрегор поставил UFC условие
Бывший боец UFC пригрозил убийством российскому промоутеру
Все материалы
Культура
«Все, что я пишу, происходит из кошмара»
Фашизм, черный юмор и сделка с дьяволом — неизвестные романы ХХ века
Диско, вписки и прощание с Black Star
Главные музыкальные альбомы недели
Конец оттепели
Он придумал советское кино 60-х: умер Марлен Хуциев
В 1990-х продвинутый москвич читал журнал «ОМ», слушал радио «Максимум» и посещал клуб «Титаник»«Этого монстра выпустил я»
Как в России 90-х попадали в эфир «Сплин», Земфира и «Руки вверх!»
Хулиганы и циники
Эти художники боролись с мифами СССР и придумали соц-арт
Трейлеры «Мстителей» стали самыми просматриваемыми в истории кино
В «Свинке Пеппе» обнаружили сексизм
Все материалы
Интернет и СМИ
«Я раздавил жизнь человека»
Случайная шутка в сети стоила этим людям семьи, карьеры и будущего
Забытая жестокость
Боль и радость, страх и отчаяние на снимках лучших фотографов мира
Убитая юность
Этот журнал растил советскую молодежь и открыл путь к свободе, но оказался ненужным
Российскую порнозвезду экстренно госпитализировали
Следователь рассказала о тяжелых последствиях работы с детским порно
Мощное интернет-оружие усилилось и атаковало новые устройства
Математик преподал ученицам урок любви, прославился на весь мир и был уволен
Все материалы
Ценности
Джереми Скотт и МадоннаПерешли черту
На что идут дизайнеры ради больших денег и славы
Иман и Дэвид БоуиАфриканские царицы
Самые знаменитые, властные и сексуальные женщины Черного континента
Краденый мир
Почему модные дизайнеры все чаще воруют идеи друг у друга
Наталья Орейро захотела открыть магазин в России
Американцы оценили внешность бритой российской актрисы
Самая молодая миллиардерша в мире скопировала модель из 90-х и попалась
Виктория Бекхэм сняла нижнее белье на показе и отдала его модели
Все материалы
Путешествия
У эмира за пазухой
Бриллианты, суперкары и мигранты. Как живет богатейший город Востока
Миражи и агрессия
Россияне на «Газелях» решили пересечь самую большую пустыню мира и выжили
«Они чувствуют себя супергероями»
Жертвоприношение и адская работа. Как выжить в кратере действующего вулкана
В иранском аэропорту загорелся самолет с пассажирами
Самолет совершил аварийную посадку на полпути из-за сломавшихся туалетов
Учитель выпил водки в туалете самолета и обозвал бортпроводника педофилом
Названы самые дорогие для жизни города мира
Все материалы
Из жизни
«Он использовал мою мать, когда она была уязвимее всего»
Врач тайно оплодотворял пациенток и стал отцом десятков детей
«Я зарабатывала проституцией, чтобы хоть как-то выжить»
Их насилуют, убивают и травят. На стороне трансгендеров — закон, но не фавелы
Джордж Пейн (слева) и Скорпио (справа)«Я занимался прекрасными вещами»
Как украсть миллионы долларов и снять на них самое дорогое гей-порно в истории
Авария с участием вора-«единорога» помогла раскрыть его преступление
В США родился аномально крупный ребенок
Пара случайно купила заброшенный особняк вместо квартиры
Безногий мужчина прошел 40 километров на протезах ради борьбы с болезнью матери
Все материалы
Жизнь в скольжении
Зимние школы вождения Audi и Renault глазами гонщика-любителя
Полет шмеля
Летающие гоночные автомобили — как бы это выглядело
Очень странные фуд-траки
Передвижные закусочные, вслед которым оборачивается вся улица
Безопасный и неуправляемый
Самый безопасный в мире мотоцикл, который сконструировала женщина-адвокат
Компания Subaru слегка обновила Legacy в России
Еще не представленный электрокар Volvo будут продавать в России
Спецверсию Bentley Bentayga c «перламутровым» салоном посвятили ловцам жемчуга
Все материалы
Дом
Деньги в песок
В Крыму — ипотечный бум. Сколько стоит дом на патриотичном курорте
Стоп, снято
Почему съемные квартиры в Москве вдруг оказались никому не нужны
Город золотой
Сколько стоят самые дорогие квартиры в Москве и почему дешевле поселиться в Майами
В России подорожали «однушки»
Россиянка снесла свой дом из-за долгов
Усадьбу ссыльного графа выставили на продажу в Подмосковье
Квартиры в России начали продавать вместе с жильцами
Все материалы