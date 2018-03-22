Блогер устроила трансляцию «самого унизительного в мире свидания»

Писатель и блогер Клэр Макинтош (Clare Makintosh) стала невольной свидетельницей романтической встречи, которая привела ее в ужас. Диалоги пары она пересказала в треде в своем Twitter.

Макинтош транслировала «очень болезненное», по ее словам, свидание. В течение разговора мужчина помыкал женщиной и унижал ее: «Он: "Ты думала, что понравишься мне?" Она: "Ну…" Он: "Отвечай на гребаный вопрос" (смеется). Она: (смеется) "Я не знаю". Он: "Потому что я подумал, что ты хорошенькая. Не идеальная, но нормальная, понимаешь?"» Пересказ разговора блогер завершила комментарием: «БЕГИ ПРЯМО СЕЙЧАС».

Дальше ситуация, по мнению Макинтош, стала ухудшаться: «ЭТО СТАНОВИТСЯ ВСЕ ХУЖЕ. Он: "Когда я в последний раз пил с кем-то, кто на меня работает, это заканчивалось в постели с ними". ОН ЕЕ БОСС».

Девушка, по пересказу Макинтош, в основном хихикала и романтизировала «связь» между ними. Мужчина же был в общении жестким. К примеру, он пренебрежительно сказал спутнице, что, раз она хочет с ним переспать, то он «для баланса», пожалуй, тоже выразит аналогичное желание, забыв о существовании некоего Нила.

В результате пара поцеловалась и покинула кафе. Подписчики назвали происходящее «самым унизительным в мире свиданием», а некоторые недоумевали, почему Макинтош не вмешалась в этот разговор. Один из комментаторов назвал происходящее романом Джейн Остин в современных реалиях.

Многие решили, что эта история выдумана. Пользователи говорили, что диалоги настолько странные, что даже не поднимается рука сделать репост. Однако Макинтош заверила, что ситуация реальна, а поведение пары скорее всего диктовалось их алкогольным опьянением.

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