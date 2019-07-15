Блогерша написала в соцсети про наркотики и получила срок больше Эскобара

В Турции суд приговорил к тюремному сроку блогершу за пост в соцсетях о наркотиках. Как сообщает Hurriyet, с нее также потребовали выплатить штраф в 66,6 тысячи турецких лир (732,5 тысячи рублей).

Популярная турецкая блогерша Пынар Карагёз (Pınar Karagöz), известная под псевдонимом Pucca, была приговорена к пяти годам и 10 месяцам тюрьмы по обвинению в «поощрении к употреблению наркотиков».

В декабре 2018 года она ответила на один из комментариев в Twitter во время обсуждения сериала «Нарко» про колумбийского наркоторговца Пабло Эскобара. Тогда Карагёз написала, что из-за тяжелой экономической ситуации в Колумбии сотни тысяч людей зарабатывают себе на жизнь, продавая наркотики.

Адвокат блогерши Али Фуркан Татли (Ali Furkan Tatlı) заявил «Би-би-си», что подаст апелляцию на решение суда. По его словам, в Турции «педофилы и насильники получают меньшее наказание», чем девушка, написавшая твит про наркотики.

Блогерша отреагировала на решение суда в своем Instagram-аккаунте. Во время трансляции Pucca плакала и вспомнила, что даже Эскобар не получал такого тюремного срока.

В июне испанский YouTube-блогер китайского происхождения Кангуа Рен, известный под псевдонимом ReSet, получил 15 месяцев тюрьмы за издевательства над бездомным.

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!