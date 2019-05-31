Безобидная работа через интернет обернулась для мужчины тюрьмой

Житель американского штата Алабама Дуглас Гловер (Douglas Glover) стал жертвой мошенников, которые обманом заставили его пересылать огнестрельное оружие в Россию. Об этом пишет Daily Beast.

На судебном заседании Гловер признал вину в незаконном экспорте оружия и был приговорен к 16 месяцам тюрьмы. Мужчину привлекли к ответственности в 2016 году, когда обнаружили в отправляемых с его адреса посылках патронные обоймы для автомата АК-47. Коробки с ними были помечены надписью «запчасти для игрушек».

Следователи обращали внимание на подозрительное содержание посылок Гловера и ранее. В 2016 году они перехватили отправленный ему iPad, купленный с помощью украденной банковской карточки. Когда сотрудники ФБР пришли к Гловеру, он объяснил им, что работает на компанию North Star Freight и ничего не знает о содержимом посылок. По словам мужчины, его работа состояла только в том, чтобы высылать их на определенный адрес. Следователи объяснили, что Гловер мог стать жертвой мошеннической схемы, и взяли с него обязательство прекратить свою деятельность.

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После визита ФБР американец сначала написал своему руководителю, что намерен уволиться, однако тому удалось убедить Гловера в том, что мошенниками являются сами следователи, представившиеся сотрудниками ФБР ради того, чтобы похитить у него посылки. Мужчина поверил начальнику и продолжил работу. Прошло немного времени, прежде чем ФБР снова им заинтересовалось, на этот раз ему предъявили официальные обвинения.

По словам мужчины, он не подозревал, что его используют как посредника в преступных операциях. Он увидел вакансию в North Star Freight на одном из сайтов для поиска работы и решил получить эту должность. Ему предлагалось переправлять на определенный адрес получаемые им посылки за оплату в размере 25 долларов за каждую (около 1,6 тысячи рублей). Доход показался Гловеру привлекательным, поэтому он и согласился на работу.

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