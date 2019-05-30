Российский аферист раскрыл секрет своего обмана и попал на видео

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мвд.рф

Сотрудники МВД задержали свыше 60 человек, входивших в организованную преступную группу, занимавшуюся мошенничеством. Они навязывали москвичам, а преимущественно пенсионерам и людям с ограниченными возможностями, услуги по замене труб отопления и водоснабжения по завышенной в десятки раз стоимости.

Один из подозреваемых рассказал на видеокамеру оперативникам о схеме мошенничества. МВД опубликовало запись.

«Суть работы в том, что мы навязываем пожилым людям замену труб. Навязываем услугу, которая стоит втридорога. По большому счету это развод», — говорит он.

Подавляющее большинство задержанных — люди до 30 лет. Среди них три лидера группировки аферистов. По данным МВД, подозреваемые обходили квартиры, входили в доверие к жильцам домов, сообщали им о предстоящем капитальном ремонте и предлагали заменить трубы.

Участники группировки снимали встречи с потенциальными заказчиками на камеру мобильных телефонов. С жертвами аферистов, которых насчитывается больше 100 человек, заключали фиктивные договоры. Подставные сантехники демонтировали трубы, а их сообщники получали деньги. Как сообщил один из подозреваемых, стандартная цена составляла 49 тысяч рублей. Если у жильцов не было наличных, их отвозили к банкоматам за деньгами.

После оплаты мошенники скрывались.

Проведены обыски в Москве, Санкт-Петербурге, Московской и Тверской областях в помещениях, арендованных в бизнес-центрах под офисы, call-центр и бухгалтерию.

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