У российских покупателей автозапчастей похитили полмиллиарда рублей

МВД задержала трех мошенников, обманувших более двух тысяч россиян на полмиллиарда рублей на поставках автозапчастей. Об этом «Интерфаксу» сообщила представитель ведомства Ирина Волк.

Подозреваемые предлагали на сотне сайтов комплектующие из Европы по низким ценам. У заказчиков требовали предоплату в 50 процентов от стоимости, а после получения денег аферисты говорили им, что заказанный товар доставить не могут. Покупателя вынуждали приобрести запчасть по более высокой цене.

По такой схеме более двух тысяч челочек выплатила мошенникам свыше 500 миллионов рублей. Подозреваемые их обналичили и вывели за границу.

В рамках возбужденного по статье 159 УК РФ уголовного дела арестованы двое фигурантов, третий — под домашним арестом.

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