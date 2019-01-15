МВД завело дело о мошенничестве с концертами Селены Гомес в России

Следственное управление УВД по Восточному округу Москвы в ноябре 2018 года возбудило уголовное дело о мошенничестве при организации гастролей певицы Селены Гомес в России. Об этом во вторник, 15 января, со ссылкой на собственные источники сообщает РБК.

По данным следствия, при организации четырех концертов певицы в 2013 году более 8 миллионов рублей были переведены на счета фирм-однодневок. Позже выступления были отменены: организаторы заявили, что не успели оформить визы.

При оформлении документов организаторам сообщили о распоряжении первого замминистра культуры Владимира Аристархова о том, что запрещено выдавать приглашение творческим коллективам, которые занимаются коммерческой деятельностью.

27 декабря 2018 года сообщалось, что суд вынес приговор бывшему директору красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой по делам о мошенничестве: ее приговорили к 4,5 годам условного заключения.

Совместно с коллегами женщина открыла подставную фирму, при помощи которой заключала договоры с филармонией на проведение концертов Дмитрия Хворостовского и петербургского оркестра, однако свою часть сделки так и не выполнила.

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