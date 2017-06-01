На концерте Винокура в Нижнем Новгороде выступил другой артист

В Нижнем Новгороде на мероприятии, заявленном как концерт юмориста Владимира Винокура, вместо него выступил артист Святослав Ещенко. Зрители обвинили организаторов в мошенничестве, сообщает РЕН ТВ в четверг, 1 июня.

Отмечается, что компания-организатор «Страна чудес» ранее уже была замешана в подобных скандалах. Так, в январе промоутеры анонсировали концерт Валерия Гаркалина и Ирины Лачиной, а затем отменили его, не вернув собранные деньги. Артистам организаторы заявили, что билеты на мероприятие не раскупили, а зрителям — что Гаркалин и Лачина не приехали.

Ещенко подчеркнул, что готовился к сольному выступлению и об участии в концерте Винокура не подозревал.

Винокур заявил Национальной службе новостей (НСН), что ничего не знал о концерте в Нижнем Новгороде. «Это идет от местных организаторов, которые продали билеты от моего имени. Но я с удовольствием будут ездить в Нижний Новгород, раз люди меня там ждут», — отметил артист.

Владимир Винокур — народный артист России, певец, актер и юморист.