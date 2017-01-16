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Элтон Джон и Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера

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Элтон Джон
Элтон Джон

Голливудский актер Антонио Бандерас, британский певец Элтон Джон и российский эстрадный исполнитель Филипп Киркоров выступили на свадьбе внучки российского миллиардера, председателя наблюдательного совета аэропорта Домодедово Валерия Когана. Об этом сообщают «Вести.Ru» в понедельник, 16 января.

Торжество прошло в британской столице в отеле The Landmark London. На свадьбе Ирины Коган и британца Дэниела Кэнвея также присутствовали исполнители Мэрайя Кэри, Игорь Николаев, Лев Лещенко, Стас Михайлов, Анна Нетребко, артисты Валдис Пельш, Владимир Винокур и режиссер Никита Михалков,

Киркоров выложил совместную фотографию с Бандерасом в Instagram.

«Весь мир собрался вчера в Лондоне», — написал певец.

Журнал Forbes оценивает состояние Валерия Когана в 2,5 миллиарда долларов.

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