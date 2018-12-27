Силовые структуры
 
Последние новости
Российский олигарх пожаловался Путину на санкции США
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Макаревич рассказал о сошедших с ума из-за Лолиты журналистах
После обысков в «Красном и Белом» завели дело
Режим работы МЦК изменится на новогодних праздниках 
Пенсионер отправился через океан в бочке
Роналду и Месси подешевели
Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась
Марат Башаров опять избил жену
Украина начнет серийное производство ракет «Ольха»
Новости партнеров

Обвиненная в аферах с концертами Хворостовского россиянка избежала тюрьмы

Перейти в «Мою Ленту»

Суд вынес приговор бывшему директору красноярской краевой филармонии Юлии Кулаковой по делам о мошенничестве. Об этом в четверг, 27 декабря, сообщает «Интерфакс».

Кулакову приговорили к 4,5 годам условного заключения.

По данным Следственного комитета России (СКР), совместно с коллегами женщина открыла подставную фирму, при помощи которой заключала договоры с филармонией на проведение концертов Дмитрия Хворостовского и петербургского оркестра, однако свою часть сделки так и не выполнила.

Изначально предполагалось, что таким образом женщина похитила около 10 миллионов рублей, но в окончательном обвинении была озвучена сумма в 700 тысяч рублей. Кулакова признала вину и в полной мере и возместила причиненный ущерб.

Дмитрий Хворостовский родился в 1962 году в Красноярске, окончил педучилище и институт искусств, с 1985 по 1990 год был солистом Красноярского государственного театра оперы и балета. Затем выступал в ведущих оперных театрах мира, с 1994 года жил в Лондоне. Был удостоен звания народного артиста России.

Хворостовский скончался на 56 году жизни в ноябре 2017 года в Лондоне. Певец продолжительное время боролся с опухолью мозга. Прах артиста, согласно его завещанию, разделили на две части: одну из них захоронили в Красноярске, где он родился, а другую — в Москве.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше важных новостей в Telegram-канале «Лента дня». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Названа последняя мечта Дмитрия Хворостовского
Красноярский аэропорт собрались назвать в честь Хворостовского
В Красноярье создадут фонд имени Хворостовского
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:01Сегодня

Черные дни

Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
13:15Сегодня

После обысков в «Красном и Белом» завели дело

17:4525 декабря

Пациент петербургской клиники расстрелял врача и покончил с собой

12:15Сегодня

Назван лидер поддельного алкоголя России

Силовые структуры00:0224 декабря

Молчание сирот

Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
16:0625 декабря

Обвиняемых в пожаре на шахте в Соликамске арестовали

12:00Сегодня

Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался

11:31Сегодня

Бывший полпред Ельцина перестал быть экстремистом

Силовые структуры00:0118 октября

«Был тихим, спокойным, ходил сам по себе»

Студент устроил бойню в крымском колледже. Он убивал всех, кого видел
03:08Сегодня

Следственный комитет пересмотрит оправдательные приговоры

10:53Сегодня

Адвоката застукали за чтением чужого дела в суде

10:2225 декабря

Сбежавший из психбольницы авторитет Мошок попался

Россия
«Она просто открывала рот и шипела от боли»
Студенты-медики попали в российскую больницу. К такому их жизнь не готовила
Владимир Путин и ТиматиПутин, рэп и секс-скандал
Такой российская политика не была давно
Партнерский материал
Не словом, а делом
Чем прославились россияне в этом году
«Зубов уже не осталось, да и зачем они нужны»
Как поесть на 11 рублей и не умереть? Россияне раскрывают рецепты выживания
Российского учителя уволили из-за появления в трусах на студенческом видео
Россиянка прожила 25 лет с советским паспортом и поплатилась
Россияне продлят январские каникулы
Все материалы
Мир
Пора домой
США вывели войска из Сирии и Афганистана. Что это значит для России и мира?
Российские солдаты в Сирии вырядились Дедами Морозами
Названа причина поломки самолета Меркель
Американских моряков перестанут сажать в карцер на хлеб и воду
Япония казнила гангстеров и поставила рекорд
«Мафия останется бессмертной»
 
Ким, санкции и Солсберецкий шпиль
Что пережил мир в 2018 году
Все материалы
Бывший СССР
Евросоюзное государство
Лукашенко говорит о дружбе с Россией. Но ищет опору в Европе
Украина заявила о захвате почти всей «серой зоны» в Донбассе
Украина продлила запрет на въезд для российских мужчин
От казахских степей до балтийских морей
Чем запомнился 2018 год в республиках бывшего СССР
Владимир Путин и Петр Порошенко«Мы расстаемся окончательно и бесповоротно»
Отношения между Россией и Украиной перешли на новый уровень. Они кончились
Порошенко раскрыл планы Украины на Керченский пролив
Украинский Совет нацбезопасности утвердил новые санкции против России
Все материалы
Экономика
Великий обвал
Весь мир похоронил биткоин, а зря. И вот почему
Подвели под асбест
Корпорация J&J выплатит 4,69 миллиарда долларов напуганным детской присыпкой
ФСБ не нашла незаконного алкоголя в «Красном и белом»
Дерипаску лишили права на бесплатный проезд в автобусе
Дональд Трамп и Си ЦзиньпинОтветный удар
США объявили миру торговую войну. Но победили в ней китайцы
«Газпром» решил сэкономить на пенсиях
Россиян предупредили о массовых увольнениях в 2019 году
Все материалы
Силовые структуры
Черные дни
Пожар в «Зимней вишне», бойня в Керчи и атаки на школы. Главные трагедии года
Молчание сирот
Уголовники собирали миллионы с детей из детдома. Деньги шли в криминальный общак
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
После обысков в «Красном и Белом» завели дело
Обвиненная в аферах с концертами Хворостовского россиянка избежала тюрьмы
Назван лидер поддельного алкоголя России
Вооруженный россиянин пришел в офис и взорвался
Все материалы
Наука и техника
Русские потрошители
Пока Россия пробивает и затыкает дыры, Китай и США покоряют космос
Названы главные причины преждевременного старения
Вегетарианство назвали губительным для всего человечества
В России создадут боевой беспилотник для борьбы с дронами
С Восточного стартовал «Союз»
Пристегните шары
Государственные перевороты, климатическое оружие и турбо-коровы: Just Cause 4
В России испугались модифицированных «Томагавков»
Все материалы
Спорт
Не те дорожки
Российский спорт унизили и оправдали. Но война с допингом продолжается
Роналду и Месси подешевели
Бразильский футболист попал в тюрьму на семь с половиной лет
Кокорину и Мамаеву отказали в матче против сотрудников «Бутырки»
Капитан «Реала» приготовился бежать от Моуринью
Футболист почти забил с центра поля первым касанием в матче
Испанский тренер поработал в России и повидал пьянство футболистов
Все материалы
Культура
Лучшие песни года
«Кровосток», Хаски, Big Baby Tape: главные треки 2018-го
«В массе и без одежды»
Тысячи обнаженных людей на снимках скандального фотографа Спенсера Туника
Испортить шкуру и вылечить душу
30 главных книг года. Что читать в зимние праздники
Лолита рассказала о геях у власти
Лолита назвала Крым украинским
Принц Чарльз признался в любви русской музыке
Умер русский голос Вина Дизеля и Сильвестра Сталлоне
Все материалы
Интернет и СМИ
На краю пропасти
Насмешки над мертвецами, драки и неумелый хайп: скандалы года на YouTube
Более полумиллиона компьютеров оказались заражены мощнейшим вирусом
В сети назвали верные признаки скорого расставания
Названы самые нелепые поисковые запросы россиян в 2018 году
Ведущая «Орла и Решки» сообщила о закрытии проекта и разрыдалась
«Яндекс» удалил из поиска сайт Telegram
Журналистка девять месяцев ходила на секс-свидания и рассказала об опыте
Все материалы
Ценности
«Надо воспитывать не женщин, не девушек, а мужчин и парней»
Казашку избили за голую грудь на подиуме. Она решила не молчать
Фото: Gareth Fulle / WPA Pool / Getty ImagesУ королевы за пазухой
Дворцы, слуги и пиры: роскошная жизнь священников англиканской церкви
«Все маленько прибаливают»
Доминирование России и роды на подиуме: что пережил мир моды в 2018 году
Найден жадный член семьи Кардашьян
На семейном фото у Кардашьян недосчитались ног
Названы лучшие стрижки всех времен
В Великобритании предложили законодательно ограничить число калорий в блюдах
Все материалы
Путешествия
Пингвин всегда прав
Птицы, таблетки и волны. Как россиянин съездил на каникулы в Антарктиду
Господи, спаси
Ведьмы, Иисус и нищета. Как и чем живет народ Ганы?
Вернулись не все
Россияне забыли об Америке и покорили Турцию. Куда еще они ездили весь год?
Лодка с двумя десятками туристов перевернулась в море
Пенсионер отправился через океан в бочке
Итальянский пенсионер насмерть сбил россиянина
Американец впервые в истории пересек Антарктиду в одиночку
Все материалы
Из жизни
Жизнь кувырком
Принцессы отказываются от трона и денег, а простые девушки богатеют
Сьюзи ГудоллГонка безумцев
Они мечтали обогнуть Землю и разбогатеть. Один сошел с ума, другой пошел ко дну
«Люди здесь не привыкли выживать»
История россиянина о жизни в Новой Зеландии
Лишенный возможности есть во всех забегаловках города толстяк резко похудел
Серфер споткнулся об акулу и упал
Безобидный подарок дочери чуть не свел отца в могилу
Мальчик остался недоволен рождественскими подарками и вызвал полицию
Все материалы
Горожанин
Длительный тест Citroen C3 Aircross: рассказываем про управляемость и стоимость владения
Диэлектрик
Сможет ли электрический кроссовер Audi e-tron бросить вызов Тесле Model X и Ягуару I-Pace?
Маленькие и очень злые
Бюджетные малолитражки, превращенные в гоночных монстров
Пенсионная реформа
Седан Renault Logan превратили в кроссовер — что из этого получилось?
Subaru планирует привезти в Россию свой самый большой кроссовер
Компания Mitsubishi первой повысит цены на машины из-за нового НДС
«Буханка» останется на конвейере еще на три года
Все материалы
Дом
Кирпич в квадрате
Почему уходящий год навсегда изменил российский рынок жилья
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Такие доступные
Дачи под Москвой теперь можно купить за копейки. Почему это опасно?
Россияне расписались в любви к лишним санузлам и гардеробным
В «Золотом треугольнике» Санкт-Петербурга нашли атипично дешевую квартиру
Россияне бросились скупать недвижимость за границей
Хабаровчане нашли необычное применение отелю Hilton
Все материалы