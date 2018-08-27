В Красноярье создадут фонд имени Хворостовского

В Красноярском крае будет учрежден фонд имени Дмитрия Хворостовского, передает ТАСС.

Соглашение об этом заключили исполняющий обязанности главы регионального правительства Юрий Лапшин и вдова оперного певца Флоранс.

Организация создается с целью реализации творческих инициатив в память о знаменитом уроженце Красноярья. В частности, в его честь будут проводить выставки и концерты.

Дмитрий Хворостовский умер на 56-м году жизни в ноябре прошлого года, находясь в Лондоне. Певец продолжительное время боролся с опухолью мозга. Прах артиста, согласно его завещанию, разделили на две части: одну из них захоронили в Красноярске, где он родился, а другую — в Москве.