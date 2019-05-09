Задержание бывшего полицейского из-за аферы в миллион долларов сняли на видео

Бывшего высокопоставленного Департамента госслужбы и кадров МВД России полковника Павла Курмелева задержали за вымогательство взятки в один миллион долларов у Максима Макина, бывшего заместителя Амана Тулеева — экс-губернатора Кемеровской области. Видео задержания Курмелева в четверг, 9 мая, публикует РЕН ТВ.

Как сообщает телеканал, по делу Курмелева также задержан действующий сотрудник МВД России Игорь Романов — ранее он занимал должность замначальника второго отдела контрольно-методического управления Следственного департамента МВД России.

Дело по статье 159 («Мошенничество») УК РФ возбуждено на основании материалов, собранных управлением «М» ФСБ России. Как считает следствие, Романов и Курмелев пообещали Максиму Макину за взятку помочь с прекращением уголовного дела в отношении его бизнес-партнера. Какк отмечается в сообщении, задержанные подозреваются в еще одном преступлении — вымогательстве 300 тысяч долларов.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»: Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru

Что происходит в России и в мире? Объясняем на нашем YouTube-канале. Подпишись!