«Больных» россиян обманули на миллиард рублей

Сотрудники МВД пресекли деятельность масштабной сети фиктивных медицинских клиник, обманувшей 11 тысяч пациентов на один миллиард рублей. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Задержаны 25 участников преступной группы лжеврачей, которую создал и руководил ранее судимый гражданин одного из зарубежных государств.

Филиалы сети, в которых работали сотрудники без медицинского образования, располагались в Москве, Петербурге, Чувашии, Владимирской, Калужской, Рязанской и Ярославской областях. Участники группировки через call-центры обзванивали людей с предложением пройти бесплатное обследование.

Во время приема лжеврачи находили у пациентов якобы опасное заболевание и убеждали в необходимости дорогостоящего лечения, на оплату которого навязывался кредит.

По такой схеме мошенники ввели в заблуждение более 11 тысяч человек, ущерб которым составил не менее одного миллиарда рублей.

Проведено более 50 обысков в жилых помещениях и офисах, изъяты деньги, компьютерная техника, мобильные телефоны, электронные носители информации, бухгалтерские документы.

МВД опубликовало оперативное видео задержания подозреваемых аферистов.

мвд.рф

На кадрах сотрудники МВД и ФСБ проводят обыски в офисе преступной группы, действовавшей в Чувашии.

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