Кибермошенники украли одну из крупнейших групп в «Одноклассниках»

Житель Москвы обратился в полицию из-за украденной группы в «Одноклассниках». Об этом он во вторник, 5 марта, рассказал «Ленте.ру».

Как утверждает Алексей Филлипов, он создал группу «Дачники» в 2008 году, за десять лет существования она набрала почти 900 тысяч подписчиков и стала одной из крупнейших в соцсети. Группа являлась для его семьи одним из источников дохода, поскольку в ней активно размещалась реклама. Но в конце февраля паблик похитили злоумышленники.

По словам Филиппова, они перевыпустили сим-карту с номером его мобильного телефона, к которому прикреплена группа, личный кабинет и виртуальный счет, куда зачисляется прибыль от размещаемой рекламы.

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«Вечером 28 февраля на телефон моего сына пришло сообщение от "Одноклассников", что он больше не является модератором группы. Он сказал мне, я взял телефон и увидел, что сим-карта не работает. Позвонил с другого номера на горячую линию оператора, и оператор сообщил, что кем-то был заказан перевыпуск моей сим-карты», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

После этого москвич обратился в полицию с просьбой принять меры по поиску мошенников, указав, что переживает, что группу могут продать, а средства, которые находятся на электронном счете, обналичить. Кроме того, он обратился с претензией к оператору, перевыпустившему принадлежащую ему сим-карту и отдавшему ее мошенникам. В телефонной компании ему сообщили, что заявка находится в очереди и пока никем не рассматривалась.

В своей жалобе Филиппов оценил похищенный паблик в 890 тысяч рублей. В беседе с «Лентой.ру» он рассказал, что «Дачников» неоднократно пытались купить, и даже за большие суммы. Продавать группу администратор не желает: несколько лет назад ему уже повстречались покупатели-мошенники. Они пообещали за сообщество 2,5 миллиона рублей, но, получив доступ, отказались платить.

«Тогда тоже пришлось обращаться в полицию и СМИ, нам удалось вернуть группу, хотя в возбуждении уголовного дела было отказано», — отметил Филиппов.

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