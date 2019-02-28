Арестованный чиновник запугивал следователя экстрасенсами и порчей

Руководитель управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Омской области Владимир Витрук, обвиняемый в получении взятки, пытался запугать следователя Юлию Богачеву наведением порчи. Об этом в четверг, 28 февраля, сообщает «СуперОмск».

По словам Богачевой, во время одного из допросов Витрук сообщил ей, что у него в роду были потомственные экстрасенсы, которые наведут на нее проклятие и порчу. Следователь уточнила, что угроза могла быть произнесена в шутку.

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Витрук обвиняется в получении взятки в особо крупном размере. По данным следствия, зимой 2018 года мужчина получил 300 тысяч рублей за снятие ареста с Toyota Land Cruiser. По решению Куйбышевского районного суда он был заключен в СИЗО.

12 декабря 2018 года сообщалось, что заместитель директора департамента бухгалтерского учета Министерства образования и науки России стала жертвой мошенников. Чиновница обратилась к гадалкам за избавлением от «нежелательной энергетики», передав им 400 тысяч рублей и 7,5 тысячи долларов. Вскоре ей вернули сумку и попросили не заглядывать в нее в ближайшие девять дней. Дома потерпевшая обнаружила, что деньги похищены.

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