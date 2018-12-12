Силовые структуры
 
Последние новости
Обвал рубля спасет российскую экономику
Курьер подъедал обеды клиентов и попался
В России вознамерились блокировать СМИ за «явное неуважение» к власти
Выгнавшие детей в туалет на мороз чиновники придумали себе оправдание
«Спартак» представил будущее без Глушакова
За оскорбление власти в интернете решили наказывать
Порошенко рассказал об ответе на агрессию России в Керченском проливе
Мэй отреагировала на планы сместить ее с поста
Вдова Караченцова объяснила возгласы «Гип-гип ура!» на его поминках
Обнаружены загадочные древние могилы
Новости партнеров

Главбух Минобрнауки России прочистила чакры и потеряла миллион

Перейти в «Мою Ленту»

Заместитель директора департамента бухгалтерского учета Министерства образования и науки России стала жертвой мошенников, обманувших ее почти на миллион рублей. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина обратилась к гадалкам, чтобы те избавили ее от «нежелательной энергетики» и «прочистили чакры». Для этого она передала им пакет, в котором находились 400 тысяч рублей и 7,5 тысячи долларов.

Вскоре ей вернули деньги и попросили не заглядывать в сумку ближайшие девять дней. Однако дома потерпевшая решила убедиться в честности экстрасенсов и обнаружила, что деньги похищены.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

7 декабря стало известно, что 59-летний житель Татарстана совершил покушение на убийство из-за порчи, якобы наведенной на его семью. Он подкараулил бывшую коллегу своей жены и нанес ей режущим предметом удары по различным частям тела, после чего скрылся. На следующий день преступник был задержан.

Обратная связь с отделом «Силовые структуры»:

Если вы стали свидетелем важного события, у вас есть новость или идея для материала, напишите на этот адрес: crime@lenta-co.ru
Больше мрачных и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подписывайтесь!
Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Гадалка украла у главбуха Минобрнауки РФ около 1 млн рублей, пока "прочищала" ей чакры
Адвокат «банды GTA» осужден за попытку обмануть гадалку
Россиянка обокрала гадалку после предсказания скорой прибыли
Другие материалы рубрики
Силовые структуры00:0511 декабря

Лицо под граммом

Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
11:07Сегодня

Члена банды Басаева задержали за нападение на псковских десантников

15:35Сегодня

В России появились 33 новых генерала

14:41Сегодня

В России осудили серийных охотников за пиццей

Силовые структуры00:0710 декабря

Покровители «Черкизона»

Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
14:4611 декабря

Главный борец с экстремизмом попался на измене и собрался в отставку

13:20Сегодня

Россиянин вышел на улицу и дважды попал под обстрел

06:51Сегодня

В Москве объявлен план «Перехват» из-за перестрелки в кафе

Силовые структуры14:28 6 декабря

«Он сказал, что отрежет ему уши»

Ученики — о московском школьнике, который попытался покончить с собой в классе
04:37Сегодня

В ФАС провели обыски по делу о мошенничестве на два миллиона долларов

20:5611 декабря

Члена банды Басаева посадили за нападение на российских военных в Дагестане

10:3110 декабря

Российский чиновник похитил у сирот 200 миллионов рублей

Россия
«Если надо кричать благим матом, значит надо кричать»
В этой Думе были шуты, мошенники и бандиты. Почему она — самая крутая в истории?
«Я понимала, что меня арестуют»
Она чувствовала зло и боролась с ним всю жизнь. Умерла Людмила Алексеева
Даше Гвоздевой очень нужна наша помощь«Малюточка моя, красотулечка!»
Чтобы Даша смогла встретить свой первый Новый год, ей нужна наша помощь
«Ни о чем разговор, братан. Можно еще 20 лет тележить»
Рэперы пришли в Госдуму пояснить за власть, зашквары и рэп. Потом встали и ушли
Не читал, но осуждаю
25 лет россияне живут по Конституции. Помните, о чем она?
За оскорбление власти в интернете решили наказывать
Выгнавшие детей в туалет на мороз чиновники придумали себе оправдание
Все материалы
Мир
Петр Порошенко«Запад не контролирует Украину»
Американский эксперт о Порошенко, Донбассе и истинном отношении США к Киеву
Мэй отреагировала на планы сместить ее с поста
Украину назвали лидером по объему европейских инвестиций
Эрдоган объявил о новой военной операции в Сирии
Французы вдохновили поляков на протест в желтых жилетах
Украина на уме
Европа попыталась договориться хоть о чем-нибудь. Но ничего не вышло
«Это уличная война»
 
Все материалы
Бывший СССР
Медвежья угроза
Русские фильмы и сказки напугали прибалтов кремлевской пропагандой
Есть такая нация!
Большевики, националисты и нацисты. Кто и как помог малороссам стать украинцами
Взяли власть
В Армении прошли выборы. Сторонники Пашиняна победили с разгромным счетом
Украинские раскольники не поделили церковь и устроили драку на глазах у верующих
Командир задержанных украинских моряков отказался признавать вину
Арестованное Украиной российское судно попробуют продать со скидкой
Раскрыто отношение украинцев к введению в стране военного положения
Все материалы
Экономика
Черная мечта
Россияне хотят жить хорошо на деньги от нефти. Аляска делает это уже 40 лет
«Не буди лихо, пока оно тихо»
Экологические налоги и меры по улучшению климата вызывают протест во всем мире
Запад начал давить на Норвегию из-за помощи России
Российские госкомпании начнут продавать тайно
Сбербанк дал прогноз по курсу рубля
Банку России предложили контролировать продажи онлайн-магазинов
Понять и простить
Простым грузинам спишут миллионные долги. Россиянам так не повезет
Все материалы
Силовые структуры
Лицо под граммом
Держателя российского общака взяли с кокаином. Кому уйдут воровские миллионы?
Покровители «Черкизона»
Полицейские годами отмазывали хозяев главного рынка России. И брали миллионы
Доля воровская
Воры в законе: кто они? Спецпроект «Ленты.ру»
Главбух Минобрнауки России прочистила чакры и потеряла миллион
В России появились 33 новых генерала
В России осудили серийных охотников за пиццей
Россиянин вышел на улицу и дважды попал под обстрел
Все материалы
Наука и техника
Красный спутник
Китай начинает осваивать Луну с помощью России. Почему это пугает США?
Добрые друзья
Чем занимались британские солдаты, пока русские убивали русских
Иосиф Сталин, 1918 г.«Эльцины завопят, что башкиры режут христиан!»
Какая затея Сталина могла расколоть Россию
На Земле нашли следы смертоносной космической катастрофы
Объяснена опасность неправильного сна
«Россия 24» выдала за робота Бориса ряженного в костюм танцора
Су-57 подорожает
Все материалы
Спорт
«Лучше один раз увидеть, настолько он хорош»
Он уехал из дома и стал звездой. Теперь ему 18 лет, и он стоит 90 миллионов
«Спартак» представил будущее без Глушакова
Кокорин столкнулся с перспективой стать калекой в СИЗО
Обвиненный в связи с 14-летней олимпийский чемпион избежал наказания
16-летний футболист получил мяч в центре поля и отправился забивать в одиночку
Стадион «Лужники» признали лучшим в мире
Назван «Джентльмен года» в российском футболе
Все материалы
Культура
Nocow«Идет сильный откат назад на большой скорости»
Музыкант Nocow о запретах в России, клубной культуре и равнодушии к наркотикам
Выставка «Пикассо &amp; Хохлова» в ГМИИ имени ПушкинаЖенщины парижской богемы
Они встречались, страдали и расставались. Истории их любви теперь изучают толпы
«Трупы выбрасывали. Вьюги их заметут»
Девять кругов лагерного ада Александра Солженицына
Про самого красивого американского маньяка сделают сериал
Вдова Караченцова объяснила возгласы «Гип-гип ура!» на его поминках
Джоан Роулинг потеряла статус самой высокооплачиваемой писательницы
Путин потребовал выяснить причины гонений на рэперов
Все материалы
Интернет и СМИ
Сквозь пыль
Тишина, смерть и боль на лучших снимках года
Мать придумала сыну необычное имя и опозорилась
«Яндекс.Карты» случайно рассекретил иностранные военные объекты
На PornHub появились поддерживающие ролики с объятиями и поцелуями
Видео с исполнением «Калинки» во время протестов во Франции оказалось фейком
Стали известны предпочтения россиян в порно
«Уважаемый, я вызываю уголовную полицию!»
Малахов вверг телевидение в кромешный ад. Россияне отказываются это терпеть
Все материалы
Ценности
Гошу Рубчинского обвинили в домогательствах к подростку
Как развивается самый громкий скандал в мире русской моды
«Я начал показывать свою жуткую сторону»
Дима Билан о дырявых брюках, лысине и русском мате
Хозяева витрин
Они воровали одежду из магазинов. Теперь им подражает весь мир
Объявлена модель года
Пермским школьникам навязали новые запреты
Valentino выпустил спортивные костюмы специально для Москвы
В России в iPhone встроили Apple Watch
Все материалы
Путешествия
Минута славы
Сибирь — это не только холод и медведи. Почему туда поедут тысячи туристов?
Лыжи, ярмарки и колокол любви
Что делать в Словении на новогодние праздники
Подземное царство
Что на самом деле нужно смотреть в Турции
Пензенскому аэропорту захотели присвоить имя Виссариона Белинского
Дым в самолете вызвал панику и заставил пассажиров повыпрыгивать из лайнера
В Черном море затонула перевозившая пассажиров яхта
Амстердам захотели оставить без проституток
Все материалы
Из жизни
«Хорошо, что они никогда не вырастут»
Взрослые женщины одержимы пугающе реальными куклами и тратят на них состояния
Отдых строгого режима
У них так много работы, что они прячутся в тюрьме. И платят за это
Шотландка похудела на треть из-за «уродливого» свитера
Собака спасла хозяев от гигантского питона ценой своей жизни
Посетительница KFC разглядела между ножек «мозги» и ужаснулась
Робот пронзил рабочего десятью заостренными штырями
«О, у вас же президент Путин! Он очень классный!»
История россиянки о жизни в Китае
Все материалы
Цвет настроения
Длительный тест Citroen C3 Aircross: первые впечатления от жизни с французом
Гоночный лимузин
Как тяжелый и роскошный седан Bentley Turbo R стал самым необычным гоночным автомобилем
Все правильно сделали
Как BMW X5 остается собой, если в нем нет ничего прежнего?
Корпорация монстров
Самые чудные автомобили самой странной гоночной серии мира — 24 часа Ле Мона
Volkswagen больше 10 лет незаконно продавал предсерийные автомобили
Опубликована фотография серийной Toyota Supra нового поколения
В России нашли внедорожник Lexus с миллионным пробегом
Все материалы
Дом
Бумажные кварталы
Российские застройщики вовсю торгуют несуществующим жильем. Кому это выгодно?
Люблинский литейно-механический заводЗона отчуждения
Как выглядит и чем живет худший район Москвы
Золото партии
Квартиры в хрущевках стремительно дорожают. Есть ли смысл их покупать?
Дольщица подделала договор и получила квартиру бесплатно
Определена стоимость самой дешевой двухкомнатной квартиры в Москве
В Москве построят копию самого известного здания Гауди
Названа стоимость аренды квартир в Москве на Новый год
Все материалы