Главбух Минобрнауки России прочистила чакры и потеряла миллион

Заместитель директора департамента бухгалтерского учета Министерства образования и науки России стала жертвой мошенников, обманувших ее почти на миллион рублей. Об этом во вторник, 12 декабря, сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, женщина обратилась к гадалкам, чтобы те избавили ее от «нежелательной энергетики» и «прочистили чакры». Для этого она передала им пакет, в котором находились 400 тысяч рублей и 7,5 тысячи долларов.

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Вскоре ей вернули деньги и попросили не заглядывать в сумку ближайшие девять дней. Однако дома потерпевшая решила убедиться в честности экстрасенсов и обнаружила, что деньги похищены.

В сообщении уточняется, что по факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Сотрудники правоохранительных органов разыскивают подозреваемых.

7 декабря стало известно, что 59-летний житель Татарстана совершил покушение на убийство из-за порчи, якобы наведенной на его семью. Он подкараулил бывшую коллегу своей жены и нанес ей режущим предметом удары по различным частям тела, после чего скрылся. На следующий день преступник был задержан.

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