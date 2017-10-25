Приворот не туда

В Волгограде судят местного жителя, который 20 лет ходил за предсказаниями к гадалке, а затем убил ее. 13 ударов тесаком в грудь и живот — такова была расплата за прорицания и советы ведуньи. Убийца сам пришел в полицию и сознавшись в преступлении, рассказал о своих мотивах — месть за порушенную жизнь. «Лента.ру» выяснила подробности волгоградской трагедии и вспомнила другие истории, когда гадалкам приходилось расплачиваться за свои способности.

Ставка на предсказания

С тех пор как в 1993 году Савелий Иванов (имя изменено) развелся с женой, он жил с матерью и двумя собаками. Как рассказали «Ленте.ру» в прокуратуре Краснооктябрьского района Волгограда, у него был небольшой бизнес: торговал аудио- и видеокассетами. То ли деловой хватки не хватало, то ли в Волгограде мало интересовались музыкой и фильмами в 1990-х годах, но торговля у Савелия шла вяло, особых доходов не приносила. Он решил обратиться за помощью к гадалке. Знакомые порекомендовали ему потомственную ведунью Агриппину.

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На первом же сеансе в 1997 году гадалка заявила Савелию, что на него навели порчу, которая «препятствует его жизненной удаче», и пообещала избавить его от сглаза своим особым заговором. Почти ежедневно она проводила ритуалы и обряды, чтобы «спасти» Савелия. Он приносил «благодетельнице» деньги, продукты, иногда развозил по ее «чародейским» делам на своем автомобиле. Так они общались до 2006 года. Постепенно Савелий разочаровался в гадалке. Его бизнес окончательно развалился. Несмотря на все старания колдуньи, «жизненная удача» на него так и не снизошла. Наоборот, сплошная «черная полоса».

У Савелия заболела собака. Он обратился к потомственной ведунье Агриппине, чтобы исцелить пса. Колдунья заговаривала воду и давала ее Савелию, чтобы он отпаивал больного питомца. На 12-м сеансе собака поперхнулась «целебным питьем», закашлялась и околела на руках хозяина. Через пару недель умер второй питомец.

Через некоторое время ушла из жизни мать Савелия.

Погорев на видеобизнесе, Савелий в 2014 году заложил квартиру и вырученные деньги вложил в новый проект. На чем он собирался сколотить капитал, на допросе у следователя Савелий не рассказал. Но, увы, его надежды не оправдались. Он остался ни с чем.

Мститель с тесаком

Постепенно Савелия стали одолевать мысли, что все его проблемы в жизни — из-за гадалки, что ее вмешательство испортило ему карму, удача отвернулась окончательно и бесповоротно. Неудачник решил покарать колдунью. С 2016 года он вынашивал планы мести. В апреле пришел к ней, чтобы убить, но не смог: сдали нервы. Собравшись с духом, он вернулся через месяц.

С собой взял тесак (сам он его назвал «ножом рыбака») и сумку с вещами. 59-летняя Агриппина жила в частном доме, там же принимала клиентов. В визите постоянного посетителя ничего не заподозрила, спокойно впустив гостя. А Савелий, дождавшись ухода сына колдуньи, вынул тесак и набросился на женщину. Та молила о пощаде, вспоминал на допросе убийца, но ее крики не остановили его. Сколько ударов он нанес, Савелий не помнит. Эксперты насчитали на теле Агрпипины 13 ран.

Когда жертва перестала подавать признаки жизни, Савелий подхватил свою сумку с вещами и отправился сдаваться. Ошарашенным полицейским он выложил окровавленный нож и рассказал об убийстве гадалки.

«Он вел себя абсолютно адекватно, невозможно было заподозрить его в сумасшествии. Уже в ходе расследования уголовного дела психиатры выявили заболевание. Психическое отклонение у обвиняемого возникло на почве навязчивого мнения о том, что потерпевшая испортила ему жизнь своим колдовством», — рассказал «Ленте.ру» собеседник из волгоградской прокуратуры.

Эксперты пришли к выводу, что Иванов совершил убийство в состоянии аффекта, и признали его невменяемым. На этом основании прокуратура попросила суд направить обвиняемого в убийстве на принудительное лечение в психиатрическую больницу.

Криминальная ведунья

История Савелия — далеко не единственная в своем роде. В России подобное случалось и раньше. Так, в феврале 2014 года жителя подмосковного Орехово-Зуево Андрея Вальдбауэра приговорили к двум годам условно за убийство 62-летней гадалки Марины Морозовой. Ее с множественными ножевыми ранениями и следами удушения нашли годом ранее в собственной однокомнатной квартире.

По данным Следственного комитета России (СКР), Вальдбауэр вместе с супругой Юлией Бондаренко решили обратиться за помощью к потусторонним силам из-за проблем с бизнесом: у них была компания грузоперевозок. Гадалка провела несколько обрядов, за которые получила от супругов ювелирные украшения и бытовую технику. А затем Морозова убедила Бондаренко в том, что супруг собирается довести ее до суицида и присвоить бизнес. Гадалка заявила, что может решить эту проблему, если ей подарят машину. Вальдбауэр пытался убедить жену, что Морозова обманывает ее, но безуспешно: гадалка уже успела вбить клин между супругами.

Андрей Вальдбауэр Кадр: Телеканал «Москва 24»

Как рассказывал сам Вальдбауэр газете «Собеседник», мошенница внушила его жене, что на семью навели порчу. При попытках прекратить общение гадалка угрожала проклятиями. Однажды Морозова позвонила Андрею и сказала, что Юля едет к ней и, возможно, он больше не увидит жену.

«Я испугался. Знал, что она может довести Юлю до самоубийства. И поехал к Морозовой домой — просто поговорить, а может, припугнуть. Хотел, чтобы она оставила мою семью в покое. Убивать не собирался», — рассказывал Вальдбауэр. По его словам, он не помнил, как убил гадалку.

После преступления скрылся. На него указала следователям парализованная мать Морозовой, свидетельница трагедии. Эксперты научного центра судебной психиатрии имени Сербского признали, что он совершил убийство в состоянии аффекта, благодаря чему Вальдбауэр отделался условным сроком за тяжкое преступление. Соседи Морозовой рассказали «Собеседнику», что погибшая не только гадала. Она торговала краденым, кодировала алкоголиков и занималась черным риелторством.

«Аферистка была еще та. Но способности у нее точно были, и "черная книга" была. Она говорила, что в роду у нее колдуньи. Приставучая была, кого угодно могла довести. Ведь это же не просто так ее убили. Это ей самой ее же проклятия и вернулись. Нехорошо так говорить, но мы после ее смерти вздохнули свободнее», — приводит издание слова соседей.

Гадалки под прицелом

В 2013 году Ростовский областной суд приговорил к 23 годам лишения свободы местную миллионершу и владелицу городского рынка Галину Хаперскую, заказавшую своим подручным четыре убийства. Среди ее жертв была гадалка Земфира Дукова и ее сын-трансгендер.

Их окровавленные тела были обнаружены дома в октябре 2010 года, пишет «Российская газета». «Гадалка знала, что ей суждено погибнуть от руки нежданного гостя, поэтому никогда не пускала в квартиру незнакомцев. Чтобы втереться в доверие, одному из киллеров пришлось в течение четырех месяцев обращаться к ворожее якобы для устранения проблем в личной жизни», — отмечается в публикации.

Галина Хаперская Кадр: NewsReviews RUS / YouTube

Бизнесвумен расправилась с Земфирой после того, как гадалка прокляла ее бизнес, сообщала «Комсомольская правда». По данным издания, Хаперская также устранила колдунью из Краснодарского края, которая якобы навела порчу на ее дочь.

В Дагестане в 2015 году трое неизвестных вошли в дом промышлявшей гаданием жительницы села Рубас и расстреляли хозяев, а также гостившего у них родственника. По данным Islamnews, подобное в Дагестане происходит регулярно: там убивают несколько гадалок в год. По законам шариата, за колдовство полагается смерть. В том преступлении заподозрили боевиков дербентской диверсионно-террористической группы, сообщал «Интерфакс».

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В конце весны 2017 года сообщалось, что законопроект о деятельности тех, кто обладает, по их мнению, экстрасенсорными способностями, вскоре могут внести на рассмотрение в Госдуму. С такой инициативой выступил депутат заксобрания Ленинградской области Владимир Петров. Если ее удастся воплотить в жизнь, то гадалкам, астрологам и экстрасенсам придется получать специальные разрешения на оккультно-магическую деятельность, а регулировать ее будут по аналогии с законом о народных целителях. Но пока это лишь перспектива, а гадалки в России как работали, так и работают безо всяких правовых оснований. И это очень опасно — ведуньи, которых не защищает закон, постоянно рискуют нарваться на нож или пулю от очередного недовольного клиента.

