Адвокат «банды GTA» осужден за попытку обмануть гадалку

Хамовнический суд Москвы приговорил к трем годам колонии Абубакара Манаева, бывшего адвоката одного из членов так называемой банды GTA, за попытку хищения 10 миллионов рублей у своей подзащитной — гадалки Нонны Михай. Об этом ТАСС сообщила пресс-секретарь суда Ольга Мышелова во вторник, 4 сентября.

Приговор был провозглашен 27 августа. Манаев будет отбывать наказание в колонии общего режима. Он полностью признал вину и раскаялся. Уголовное дело было рассмотрено в особом порядке, при котором не исследуются доказательства и показания свидетелей. Фигурант может рассчитывать на минимальное наказание.

17 мая сообщалось о задержании адвоката Манаева с поличным при получении половины из 10 миллионов рублей, которые он предложил Михай заплатить за рассмотрение ее дела в особом порядке и последующее назначение ей условного срока по приговору.

Адвокату было предъявлено обвинение в покушении на мошенничество в особо крупном размере.

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Гадалку Михай в настоящее время судят в Останкинском суде столицы по уголовному делу о хищении 2,1 миллиарда рублей у Нота-банка, в котором обвиняются совладельцы кредитной организации — братья Вадим и Дмитрий Ерохины, и бывший финансовый директор Галина Марчукова.

Гадалке вменяют пособничество мошенничеству путем советов руководству банка при помощи карт Таро и кофейной гущи.

Манаев был адвокатом Умара Хасанова из «банды GTA», который был застрелен сотрудниками Росгвардии при попытке побега из здания Мособлсуда в августе 2017 года. Остальные участники банды осуждены к пожизненным срокам за серии убийств водителей на дорогах Москвы, Подмосковья и Калужской области в 2012-2014 годах.

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