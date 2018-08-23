Россиянка обокрала гадалку после предсказания скорой прибыли

В Крыму местная жительница обокрала гадалку, которая посулила ей скорую прибыль, на 70 тысяч рублей. Об этом говорится в сообщении, опубликованном насайте крымского главка МВД.
С заявлением о краже в отдел полиции обратилась 62-летняя местная жительница. По ее словам, неизвестные похитили из ее сумки 70 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в совершении кражи была задержана 32-летняя женщина.
«Со слов подозреваемой, с заявительницей она знакома давно и неоднократно обращалась к ней, как к гадалке: та предсказывала ей судьбу на определенный период времени. После очередного сеанса, на котором гадалка предсказала ей скорую прибыль, подозреваемая, не дожидаясь исполнения предсказания, похитила денежные средства из ее сумки», — рассказали в полиции.
По факту кражи возбуждено уголовное дело. Подозреваемой грозит до пяти лет лишения свободы.
25 мая сообщалось, что гадалка Нона Михай признала вину в подстрекательстве бывших совладельцев Нота-банка к хищению 350 миллионов рублей кредитного учреждения.