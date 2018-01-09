Цыганский трансвестит напугал женщину порчей и попался полиции

В Кузбассе переодетый в «цыганку Риту» мужчина снова попался на мошенничестве. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.
На этот раз Рита познакомилась с молодой матерью, предложила ей погадать и снять порчу. Та поверила гадалке и стала периодически приглашать ее в дом, а в качестве благодарности помогала деньгами, выручала предметами быта и техникой: подарила подушки, одеяла и кофеварку.
Впоследствии «цыганка» стала требовать от женщины ноутбук, в противном случае пригрозила навести смертельную порчу на ее ребенка.
«По словам потерпевшей, сразу после этих слов четырехлетний мальчик зашелся в кашле. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала ноутбук и после этого обратилась за помощью. Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую», — рассказали в пресс-службе полиции.
«Подозреваемой» оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина, на него завели дело о мошенничестве и заключили под стражу. Ранее мужчину приговорили к полутора годам за аналогичное преступление. В декабре 2016 года трансвестит провел «обряд исцеления» продавщице местного магазина, пообещав ей здоровье и жизненную удачу. Он похитил выручку и продукты на 40 тысяч рублей.