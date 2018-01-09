Цыганский трансвестит напугал женщину порчей и попался полиции

В Кузбассе переодетый в «цыганку Риту» мужчина снова попался на мошенничестве. Об этом сообщается на сайте регионального главка МВД.

На этот раз Рита познакомилась с молодой матерью, предложила ей погадать и снять порчу. Та поверила гадалке и стала периодически приглашать ее в дом, а в качестве благодарности помогала деньгами, выручала предметами быта и техникой: подарила подушки, одеяла и кофеварку.

Впоследствии «цыганка» стала требовать от женщины ноутбук, в противном случае пригрозила навести смертельную порчу на ее ребенка.

Материалы по теме Стоп, снято! Редкие видеокадры трудовых будней воришек разных мастей

«По словам потерпевшей, сразу после этих слов четырехлетний мальчик зашелся в кашле. Испугавшись за здоровье ребенка, женщина отдала ноутбук и после этого обратилась за помощью. Уже через несколько часов сотрудники уголовного розыска задержали за совершение преступления подозреваемую», — рассказали в пресс-службе полиции.

«Подозреваемой» оказался переодетый в женщину 26-летний мужчина, на него завели дело о мошенничестве и заключили под стражу. Ранее мужчину приговорили к полутора годам за аналогичное преступление. В декабре 2016 года трансвестит провел «обряд исцеления» продавщице местного магазина, пообещав ей здоровье и жизненную удачу. Он похитил выручку и продукты на 40 тысяч рублей.

Больше ада и странных новостей в Telegram-канале «Лента дна». Подпишись!