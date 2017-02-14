Силовые структуры
 

В Кузбассе за аферу задержали цыганского трансвестита Риту

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Рита
Рита

Полиция Кемеровской области по подозрению в мошенничестве задержала мужчину-трансвестита. Об этом во вторник, 14 февраля, сообщила пресс-служба регионального управления МВД.

В правоохранительные органы обратилась продавец магазина в городе Полысаево и рассказала, что посетительница похитила у нее выручку и продукты на 38 тысяч рублей. По словам потерпевшей, в конце рабочего дня в магазин пришли две женщины цыганской внешности. Одна из них завела разговор с продавщицей, в ходе которого сообщила, что на нее наложена сильная порча. Напуганная женщина пригласила посетительницу в подсобку, чтобы та провела обряд исцеления.

«Целительница», представившаяся Ритой, потребовала от нее деньги за сеанс и волос с головы для «магического лечения». Продавщица расплатилась с ней выручкой магазина и продуктами. Цыганка пообещала, что через несколько дней «вернутся и деньги, и здоровье, и жизненная удача», после чего скрылась. Только на следующий день потерпевшая поняла, что ее обманули, и обратилась в полицию.

После изучения записей с камер видеонаблюдения в магазине сыщики установили, что цыганка Рита — 26-летний мужчина.

Подозреваемый был задержан, им оказался мужчина без определенного места жительства, ранее судимый за мошенничество. В полиции выяснили, что переодевание в женщину является его характерным криминальным почерком. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, он заключен под стражу.

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