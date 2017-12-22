Лжеполицейский убедил пенсионерку бросить ему с балкона конверт с валютой

Мошенник выманил у пожилой жительницы столицы несколько тысяч долларов и евро. Об этом в пятницу, 22 декабря, источник в правоохранительных органах сообщил агентству«Москва».

Вечером 21 декабря в полицию обратилась 77-летняя гражданка, проживающая на улице Расковой на севере города. Пенсионерка сообщила, что ей на городской телефон позвонил незнакомый мужчина, который представился сотрудником полиции. Он рассказал, что у ее 53-летнего сына при обыске обнаружили 300 граммов марихуаны, и потребовал 500 тысяч рублей, чтобы родственника не посадили в тюрьму

«Вскоре к дому потерпевшей подошел незнакомец. Он пояснил пенсионерке, что заходить в квартиру не будет, и попросил сбросить деньги с балкона. Тогда женщина положила в конверт две тысячи евро и три тысячи долларов, что эквивалентно более 310 тысячам рублей, и выполнила просьбу мужчины. Подобрав конверт, злоумышленник скрылся», — сказал источник.

Полиция возбудила уголовное дело о мошенничестве и начала поиски подозреваемого.

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