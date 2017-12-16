Мужчина решил купить биткоины на 20 миллионов рублей в кафе и лишился денег

Неизвестные забрали у хотевшего купить криптовалюту мужчины более 20 миллионов рублей и скрылись. Об этом сообщает в субботу, 16 декабря, РЕН ТВ.

По данным телеканала, мужчина решил купить биткоины. Он встретился с продавцами в одном из кафе в центре Москвы и отдал за криптовалюту 300 тысяч евро и 50 тысяч долларов (около 20,7 миллиона и 2,9 миллиона рублей). Злоумышленники забрали деньги, однако не выполнили свою часть сделки и скрылись.

Пострадавший обратился в полицию. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов разыскивают мошенников.

По данным сервиса CoinMarketCap, один биткоин в настоящее время стоит 17 969 долларов. 14 декабря капитализация рынка криптовалют превысила 500 миллиардов долларов.

В ноябре сообщалось, что спор о криптовалюте привел к драке в кальянной между двумя бизнес-партнерами в Москве. Во время застолья возник конфликт, один из бизнесменов выхватил пистолет и наставил его на приятеля и других посетителей кафе.

Биткоин — криптовалюта, которую может эмитировать любой участник системы, создавая новые блоки в цепочке с помощью вычислительного устройства.

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