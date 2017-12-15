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Чикагская биржа запустила курс «биткоин для чайников»

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Чикагская товарная биржа (CME Group Inc) в преддверии начала торгов биткоином запустила курс по криптовалюте «для чайников». Пройти небольшой ликбез можно на сайте торговой площадки.

Базовый курс разбит на три части, в которых пользователям рассказывают про криптовалюту. Из нескольких абзацев читатель узнает главное о самой криптовалюте, о торгах и об индексе, который будет использоваться на торговой площадке. После прочтения каждого материала пользователям предлагается ответить на вопросы с несколькими вариантами ответа.

После прохождения теста каждый пользователь может получить сертификат:

Впервые о старте торгов биткоином на классических торговых площадках стало известно 1 декабря, когда Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Первопроходцем на новом рынке стала Чикагская биржа опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE), которая запустила торги 10 декабря. Торги биткоином на CME стартуют в понедельник, 18 декабря.

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