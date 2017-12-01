США официально признали биткоин

Комиссия по торговле товарными фьючерсами США официально разрешила начать торговлю фьючерсами на биткоин. Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Первое разрешение получила группа Чикагской товарной биржи (CME Group Inc) и Cboe Global Markets Inc., которая управляет Чикагской биржей опционов (Chicago Board Options Exchange, CBOE). Агентство отмечает, что первые торги могут пройти уже 18 декабря, при этом сама биржа утверждает, что готова стартовать «хоть сейчас».

Купить бинарные опционы на биткоин можно также будет через брокера Cantor Exchange, который входит в крупную финансовую компанию Cantor Fitzgerald. Компания также получила разрешение американских властей.

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Как отмечает агентство, на первых порах Комиссия по торговле товарными фьючерсами точно будет следить за торгами. Кроме того, власти попросили обратить пристальное внимание на торги биткоином и сами торговые площадки, а в случае чего — моментально докладывать.

«Биткоин — это виртуальная валюта, это товар, с которым мы еще ни разу не сталкивались. Мы ожидаем жесткого мониторинга от торговых площадок», — заявил глава Комиссии Кристофер Джанкарло.

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Агентство отмечает, что торговые площадки могли и не обращаться за разрешением Комиссии, однако рынок криптовалют настолько нерегулируемый, что создание правил в общих интересах — взлет криптовалют подогрел интерес со стороны институциональных, крупных и классических инвесторов.

«Запуск фьючерсов на самом деле оздоровит рынок. Это позволит сделать ценообразование более здоровым, а также позволит создать и усовершенствовать законодательную базу», — заявил президент CBOE Крис Конкэннон.

Ранее о запуске фьючерсов на биткоин сообщала газета The Wall Street Journal. Речь шла о бирже NASDAQ, по данным издания, одна из трех крупнейших торговых площадок в США намерена запустить торги фьючерсами на биткоин в середине 2018 года.