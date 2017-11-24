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Бизнесмен в кальянной избил приятеля и наставил на него пистолет из-за биткоинов

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Спор о финансах привел к драке между двумя бизнес-партнерами в Москве. Об этом сообщает телеканал РЕН ТВ.

По сведениям телеканала, конфликт произошел в кальянной на улице Правды. Во время застолья мужчины обсуждали криптовалюты, но внезапно между ними возник конфликт, переросший в драку. Один из бизнесменов выхватил пистолет и наставил его на приятеля и других посетителей кафе.

По факту произошедшего столичная полиция проводит проверку.

В ноябре первый зампред Центробанка Ольга Скоробогатова предложила обложить налогом майнинг (добычу биткоинов).

В пятницу, 24 ноября, стало известно о перестрелке на территории щебеночного завода в Дагестане, в которой погибли два человека. Среди расматриваемых следствием версий — финансовый конфликт между сторонами.


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