Московская пенсионерка купила эликсир бессмертия за пять миллионов рублей

В Москве мошенники продали 72-летней пенсионерке несуществующее лекарство от смерти за пять миллионов рублей. Об этом в пятницу, 1 декабря, сообщает РИА «VistaNews».

Как отмечается в сообщении, 28 ноября потерпевшей позвонил неизвестный, представившийся врачом, и сообщил, что женщина смертельно больна, а спасти ее может только чудо-препарат, разработанный российскими врачами.

«"Специалист" заявил, что универсальная микстура бесконтрольно продлевает жизнь на века. Пенсионерка собрала все свои накопления и поехала на встречу ко врачу. Передав деньги, она села ждать доставку», — говорится в сообщении.

Два дня спустя потерпевшая обратилась в полицию. Правоохранительные органы опросили пострадавшую и составили фоторобот мошенника. Ориентировка на подозреваемого разослана во все оперативные отделения Москвы.

6 сентября стало известно, что столичные полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в мошенничестве. Он несколько месяцев обманывал пенсионерок, продавая им под видом лекарства от всех болезней раствор экстракта ромашки.

