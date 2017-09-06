Мошенник под видом врача продал пенсионерке экстракт ромашки за миллион рублей

Столичные полицейские задержали 40-летнего ранее неоднократно судимого мужчину по подозрению в том, что он несколько месяцев обманывал пенсионерок, продавая им под видом лекарства от всех болезней раствор экстракта ромашки. Об этом в среду, 6 сентября, «Ленте.ру» рассказал официальный представитель столичного управления МВД Юрий Титов.

Следствие установило, что мужчина позвонил по телефону 73-летней женщине, проживающей на улице Глебова (район Богородское), представился сотрудником районной поликлиники и сообщил, что у пенсионерки выявлено тяжелое заболевание. По его словам, для лечения женщине требуется дорогостоящее лекарство, которое он принесет ей домой.

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«Затем мужчина пришел к ней в квартиру и за один миллион 100 тысяч рублей передал ей бутылку с неизвестным раствором. При этом лицо лжеврача скрывала медицинская маска — женщине он объяснил, что боится заразиться», — рассказал Юрий Титов.

Оперативники уголовного розыска УВД по Восточному округу столицы смогли обнаружить записи с камер видеонаблюдения, на которых лицо подозреваемого было хорошо видно, и несколько дней спустя он был задержан в вестибюле станции метро «Новогиреево». Мошенник опознан потерпевшей, однако сам он свою вину не признает.

По оперативным данным, мужчина причастен к совершении серии аналогичных преступлений, и действовал он в разных районах Москвы. Состав жидкости, которую, как считает следствие, он продавал пенсионеркам, предстоит установить экспертам. По предварительным данным, это раствор экстракта ромашки, который в любой аптеке стоит около 120 рублей за 100 миллилитров.

