Зарабатывавший спиритизмом астролог Зараев отправлен в колонию

Суд в Москве приговорил к трем годам колонии астролога Александра Зараева за крупное мошенничество с квартирами пожилой москвички, которая была его клиенткой. Об этом в понедельник, 4 сентября, в пресс-службе Хамовнического суда столицы сообщили РИА Новости.

Президент Русской астрологической школы Зараев признан виновным в крупном мошенничестве, которое повлекло лишение права гражданина на жилое помещение, отмечает суд.

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«Приговором Хамовнического районного суда Зараеву определено наказание в виде лишения свободы сроком на три года и штрафа с отбыванием назначенного наказания в исправительной колонии общего режима. Он взят под стражу в зале суда», — говорится в сообщении.

Об обвинении, предъявленном Зараеву, стало известно 11 апреля. По данным столичной прокуратуры, жертвой мошенника стала пожилая женщина — владелица двух квартир. Ее общение с астрологом продолжалось с апреля 2013-го по июнь 2014 года.

Зараев убедил пенсионерку, что находится в астральной связи с ее умершей дочкой, которая, по словам мошенника, просила ее перезахоронить. Злоумышленник якобы согласился взять на себя организацию этого процесса и потребовал у пожилой женщины три миллиона рублей в качестве оплаты своих услуг.

Из-за этого пенсионерка вынуждена была продать ему одну из квартир на улице Нагорная. После этого жертва мошенника собралась продать и вторую квартиру на Севастопольском проспекте за шесть миллионов рублей. Однако Зараев узнал об этом и обманным путем заключил с ней договор купли-продажи на миллион рублей под видом соглашения о пожизненной ренте.