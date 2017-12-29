Мошенник под видом кассира украл у москвичей миллион долларов

Сотрудники московской полиции разыскивают мужчину, под видом кассира-операциониста укравшего сумку с миллионом долларов. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу столичного главка МВД.

Двое пострадавших обратились в полицию в четверг. Они рассказали о мошеннике, промышлявшем в здании на улице Садовой-Самотечной.

«В помещении, оборудованном под операционную кассу, неизвестный якобы с целью осуществления валютно-обменной операции получил сумку с денежными средствами в размере миллиона долларов, после чего закрыл окно кассы и с указанной сумкой скрылся», — рассказал представитель пресс-службы.

В ноябре лжеинкассаторы похитили из хранилища банка в центре Москвы пять миллионов долларов. После этого сообщники скрылись с места преступления.

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