Серийного похитителя духовок поймали в Перми

В Ленинском районе Перми задержали мужчину по подозрению в краже духового шкафа. Об этом в пятницу, 29 декабря, сообщает региональное издание «НеСекретно».

«В отдел полиции Ленинского района Перми обратилась местная жительница с заявлением о краже из квартиры. В ночное время неизвестный, взломав замок, проник в жилище и дерзко похитил духовой шкаф», — говорится в сообщении.

Вором оказался ранее судимый за аналогичное преступление гражданин 1987 года рождения. Как отметили в региональном управлении МВД, по факту преступления возбуждено уголовное дело, ведется следствие. Что именно он собирался делать с украденными духовками, не сообщается.

26 декабря стало известно, что злоумышленники, одетые в костюмы собак, спилили несколько елок из парка на улице Луначарского в Санкт-Петербурге, после чего погрузили их в «Газель» и увезли. Видеозапись инцидента появилась в соцсетях.

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