Лжеинкассаторы похитили 5 миллионов долларов из банка в центре Москвы

Несколько сотрудников банка в центре Москвы похитили из его хранилища не менее 5 миллионов долларов под предлогом инкассации. Об этом в понедельник, 27 ноября, источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости.

По его словам, заявление в полицию о пропаже денег поступило 24 ноября. «Прибывшие на место сотрудники полиции установили, что в отделении банка на улице Солянка было вскрыто хранилище, где находилось не менее 5 миллионов долларов», — сказал источник.

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Он отметил, что пропажу денег обнаружили утром. При этом каких-либо повреждений хранилища полицейские не нашли. «Как выяснило следствие, неизвестные из числа сотрудников банка под предлогом инкассации похитили деньги и скрылись», — добавил источник.

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