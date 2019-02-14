Раскрыт способ кражи денег у одиноких людей

Мошенники из киберпреступной группировки «Алая вдова» вымогали у пользователей огромные суммы, вступив с ними в романтические виртуальные отношения. О базирующейся в Нигерии организации сообщили сотрудники компании Agari.

Преступники создавали в социальных сетях и на сайтах знакомств поддельные аккаунты с выдуманными именами и биографиями. В качестве фотографий профилей они использовали реальные снимки привлекательных людей.

После установления «отношений» мошенники рассказывали жертвам о трудностях и просили финансовой помощи. Как правило, средства требовались якобы на авиабилеты, поездки или проживание. Если жертва хоть раз переводила деньги, преступники продолжали переписку, требуя их постоянно.

В качестве примера сотрудники Agari привели жителя Техаса, который за год отправил своей возлюбленной по имени Лора Кахилл (Laura Cahill) около 50 тысяч долларов (3,3 миллиона рублей). Когда он впервые отказал в помощи, мошенники прекратили переписку. Влюбленный мужчина был вынужден выкрасть 10 тысяч долларов у отца, чтобы вновь пообщаться с Кахилл.

Исследователи в области кибербезопасности следили за преступниками с 2017 года. За это время их жертвами становились в основном разведенные люди, старики, фермеры или люди с ограниченными возможностями. Мошенники нередко пользовались тематическими сайтами знакомств — для разведенных или бывших военных.

Ранее группа преступников распространила известный вирус GandCrab в электронной фишинговой рассылке. Письма были замаскированы под уведомления об оплате.

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