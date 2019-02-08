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Пользователей Google обокрали с помощью подставного «Переводчика»

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Мошенники крадут учетные данные пользователей Google и Facebook, маскируясь под Google Translate. Атаку обнаружил сотрудник службы кибербезопасности организации Akamai Ларри Кэшдоллар (Larry Cashdollar), говорится на сайте компании.

Злоумышленники выдают себя за сотрудников команды Google, рассылают письма, в которых утверждается о несанкционированной попытке войти в аккаунт жертвы с устройства Windows. Для получения подробностей пользователю предлагают перейти по ссылке. Она ведет на страницу Google Translate, которая открывает фишинговый сайт.

Жертва вводит в форму свои учетные данные Google, а позднее попадает на фальшивую страницу Facebook, где также просят ввести логин и пароль.

Кэшдоллар уточнил, что некоторые пользователи могли заметить подделку из-за того, что фишинговый сайт был достаточно грубо сделан. Он порекомендовал юзерам быть бдительными и анализировать адреса страниц, на которые они переходят.

Ранее исследователи в области кибербезопасности обнаружили группу преступников, обогатившуюся за счет «дыры» в почтовом сервисе Gmail. Они получили кредит на 65 тысяч долларов и подали десятки заявок на пособия.

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