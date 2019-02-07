Юный хакер украл пароли в популярной системе ради привлечения внимания

Linus Henze / YouTube

Житель Германии по имени Линус Хенце (Linus Henze) обнаружил брешь в системе macOS, которая позволяет выкрасть все пароли, сохраненные на устройстве. Об этом он сообщил в своем Twitter. Демонстрация взлома доступна на YouTube.

С помощью специальной программы KeySteal, использующую уязвимость нулевого дня, 18-летний Хенце сумел расшифровать пароли от всех сохраненных на компьютере учетных записей.

«Помните приложение KeychainStealer от Патрика Вардла, которое может украсть все ваши пароли? В то время как та уязвимость исправлена, я нашел новую, затрагивающую систему macOS Mojave и более ранние версии», — сообщил Хенце.

Он предположил, что найденная им ошибка могла помочь киберпреступникам собрать огромную базу украденных данных, содержащую 2,2 миллиарда логинов и паролей.

Молодой человек уточнил, что не расскажет представителям Apple о найденной уязвимости. Также он пригрозил, что продолжит демонстрировать подобные бреши в защите под хештегом #OhBehaveApple. Таким образом он хочет убедить компанию запустить программу для хакеров Bug Bounty. Эта система поощрений предполагает премии для охотников за уязвимостями.

Ранее в сети было обнаружено два объемных массива ворованных данных. Один из них, содержащий более 773 миллиона адресов, был назван Collection #1. На тот момент это стало крупнейшей утечкой в истории. Спустя несколько дней хакеры обнародовали базу, где хранилось 2,2 миллиарда связок. Она получила имя Collection #2-5.

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